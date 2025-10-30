«One Year to Go». Le Sénégal prend ses marques ce 31 octobre en direction des prochains Jeux olympiques de la Jeunesse « Dakar 2026 ». A un an de l'ouverture de l'évènement mondial, le Comité d'organisation des JOJ Dakar-2026 (COJOJ) lance le compte à rebours officiel avec le dévoilement de la mascotte de Dakar 2026, par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et en même temps de l'inauguration de l'horloge et chronométreur officiel, OMEGA .

le président de la République du Sénégal aura la primeur de dévoiler cette oeuvre issue d'un concours lancé au début de l'année à travers l'ensemble des élèves du Sénégal. Sur les 36 oeuvres sélectionnées, deux lauréats seront choisis pour la mascotte et le désign. Le choix a été opéré par le un jury composé d'acteur du ministére de la culture, des membres de la COJOJ et des membres de la communauté artistique.

Cette cérémonie se déroulera en présence de de la présidente du Comité International Olympique (CIO), Kirsty Coventry, de Humphrey Kayange, président de la commission de coordination du CIO pour Dakar 2026, et de Mamadou D. Ndiaye, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (COJOJ) et du Comité National Olympique dportif sénégalais (CNOSS).En plus de ce dévoilement, le chef de l'Etat a décidé, ce mercredi en conseil de visiter dimanche 2 novembre, une visite des chantiers relatifs aux JOJ « Dakar » 2026 avec les ministres et les responsables des structures et privées concernées par l'organisation des JOJ.

Ce moment fort sera accompagné par l'inauguration, le même jour de sur le parvis de la gare de Dakar, OMEGA, de l'horloge officiel des Jeux Olympiques. Ce chronométreur va déclencher le compte à rebours de Dakar 2026.

Les célébrations se poursuivront en novembre avec la quatrième et dernière édition de « Dakar en Jeux. Un festival culturel et sportif est initié pour accentuer la mobilisation et susciter l'engouement pour de Dakar 2026.

Il se déroulera du 4 au 9 novembre et réunira les communautés locales, une communauté d'étudiants et d'artistes dans les trois villes hôtes, notamment Dakar, Diamniadio et Saly, autour du sport, de la musique et des arts visuels et valeurs olympiques.Un tournoi de futsal est également au programme La compétition prévue du 6 au 9 septembre à Dakar Arena opposera chez les hommes le Sénégal, le Brésil, le Maroc et le Portugal.

Chez les filles, elle met aux prises le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et la Namibie. Du 5 au 7 novembre, le COJOJ fera place à ses journées Portes ouvertes (open days) pour les Comités nationaux olympiques. Une cinquantaine de comités nationaux olympiques venant des grandes nations comme les Etats-unis, la France, la Chine, le Brésil, Allemagne etc sont attendus à Dakar.

Une occasion que les délégations mettront à profit pour effectuer des visites sur les différents sites de compétition et d'entraînement mais de l'état de la préparation de Dakar 2026.Les JOJ de Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026 et réuniront 2 700 des meilleurs jeunes athlètes du monde âgés de 17 ans au maximum.