Des populations regroupées autour de l'association AAR Lac Rose ont marché une nouvelle fois, avant-hier mardi, pour dénoncer le projet du groupe Casa Orascom. Arborant des brassards rouges, les membres de l'association ont marché sur une l'axe principal qui traverse la zone, pour inviter les autorités à arrêter le projet «Ville Verte» qui, selon eux, menace tout l'écosystème du Lac rose.

Selon des populations ce projet, mené avec l'appui de la DGPU, constitue une menace pour l'écosystème autour du Lac Rose et pour les activités économiques qui permettent à la population de vivre. Pour elles, avec ce projet, le lac risque de disparaitre et les activités d'exploitation du sel et de tourisme avec. C'est pourquoi, elles invitent l'Etat à revoir sa copie sur ce projet qui consiste à l'érection du projet «Ville Verte» par le groupe égyptien Casa Orascom.

Ce projet, prévu au Lac Rose au Sénégal, sur une superficie de 216 ha, est un projet de développement urbain qui vise à construire près de 18.000 logements durables. Ce projet est mis en oeuvre par le groupe Egyptien Casa Orascom et la Délégation générale à la promotion des pôles urbains (DGPU).

Mais, depuis son annonce, les inquiétudes ne cessent de s'amplifier auprès des populations de Niague et des localités environnantes qui ont décidé de se lever pour préserver leur milieu et leurs activités économiques. Hôteliers, antiquaires, marchands ambulants et les exploitants du sel se rejoints, dans le cadre du mouvement, pour manifester leur rejet de ce projet.

A en croire Ibrahima Mbaye, président du collectif AAR Lac Rose et Dr Amath Wade, porte-parole du jour, Niague a déjà sa verdure et les populations ont déjà fait des campagnes qui ont permis de planter des milliers de filaos. Donc, venir parler d'une «Ville Verte» dans la zone, «c'est inopportun». Et les conséquences d'un tel projet sont dramatiques aussi bien pour l'environnement que pour les populations qui y vivent depuis longtemps

«Cette nouvelle ville entre le Lac Rose et la mer aura des conséquences néfastes sur les populations et sur la nature. Le Lac Rose est le seul endroit de la commune ou on crée de la valeur ajoutée. Les populations vivent de l'activité liée au tourisme et de l'exploitation du sel. Plus de 40.000 personnes dépendent des activités en rapport avec le Lac Rose.

On ne peut plus parler du tourisme si on détruit les dunes de sable et la bande de filaos. Ce qui attire les touristes au Lac Rose, c'est la couleur rose du lac, mais aussi les dunes de sable et forêt de filaos ; en somme, les merveilles de la nature», a dénoncé le Dr Amath Wade qui a lu la déclaration à l'issu de la procession.

Dans ce document qui a sanctionné leur marche, les participants ont dénoncé la volonté de la nouvelle Direction de la DGPU de vouloir faire du Pôle urbain du Lac Rose un Diamniadio bis. Et pourtant, le premier délégué aux Pôles urbains avaient promis tout le contraire. Selon eux, Seydou Sy Sall avait dit : «Le Pôle urbain du Lac Rose ne sera pas un Diamniadio bis.

Il y aura moins de béton et beaucoup de développement et d'activités liées à la préservation de cet écosystème fragile qui est à la fois maritime, lacustre, dunaire, avec la présence de zones humides. C'est pour cela que nous allons développer des fonctionnalités en adéquation avec cet écosystème», ont-ils rappelé.

Avant d'ajouter que Diène Farba Sarr, ancien ministre du chargé du Cadre de Vie, avait annoncé que «le Lac Rose doit devenir la nouvelle destination touristique du Grand-Dakar, par un développement d'infrastructures pour accueillir un tourisme de haut standing».

L'association AAR Lac Rose se dit prête à mener le combat pour la sauvegarde de son environnement. Elle invite les autorités centrales, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, à stopper «la boulimie foncière de Casa Orascom et affirmer la vocation touristique du Lac Rose».