Sénégal: Hausse de la taxe vétérinaire - Les mareyeurs dénoncent le fait accompli et annoncent une riposte

Les mareyeurs du département de Rufisque sont très remontés contre la tutelle. Ils ont arboré des brassards rouges, avant-hier mardi, à Rufisque, et organisé un rassemblement au niveau du quai de pêche de Rufisque. Une manifestation pour dénoncer une mesure portant hausse de 1,5% de la taxe vétérinaire sanitaire.

Une mesure jugée unilatérale aussi bien par les transporteurs de poissons que les femmes transformatrices qui rappelle que cette taxe n'a jamais dépassé 500 FCFA ; mais, avec le nouvel arrêté, elle connait une hausse remarquable. Un fait accompli que dénonce le président des mareyeurs du département de Rufisque.

«On s'est réveillé avec un arrêté ministérielle relatif à la salubrité, avec des hausses sans aucune concertation avec les acteurs. La taxe vétérinaire, tout le monde sait que cela n'a jamais dépassé 500 FCFA. Mais on dit que la vente locale, sur le marché, tu paies 1500. Si tu dois aller à l'usine et si cela dépasse deux tonnes, tu paies au kilogramme. Et chaque kilogramme. Cela veut dire, si on charge 20 tonnes pour aller à l'usine, c'est 30.000 CFA.

Une mesure prise de manière unilatérale. On n'a pas été informé, on s'est réveillé un beau jour pour nous dire que l'arrêté est tombé et voici les nouveaux tarifs. Une mesure qui a été envoyée aux Services des Pêches», s'est désolé Mamadou Fall, président des mareyeurs du département de Rufisque et Secrétaire général de l'Union nationale des mareyeurs du Sénégal.

Il assure que ses camarades et lui sont prêts à apporter leur contribution au financement du Plan national de Redressement Economique et Sociale. Mais il faut qu'ils soient, au préalable, associés au processus de prise de décision. Les mareyeurs dénoncent cette situation et rappellent qu'ils sont un maillon important de la chaine de valeur du secteur halieutique.

Après plusieurs correspondances adressées à leur tutelle, et qui sont restées sans suite, et plusieurs sorties médiatiques, ils ont décidé d'organiser la riposte. Une rencontre nationale est prévue, ce jeudi 30 octobre 2025, à Touba, pour définir les contours de cette riposte. «On a écrit à notre ministre de tutelle, sans réponse.

Des sorties médiatiques ont été organisées, sans aucune réaction de leur part. Le jeudi 30 octobre, nous prévoyant d'organiser une rencontre nationale de tous les mareyeurs, à Touba. Et c'est là-bas que nous allons décider du plan d'action à dérouler», a annoncé le président des Mareyeurs de Rufisque.