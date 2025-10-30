Gabon: Le canal du bassin versant de la Vallée Sainte-Marie touché du doigt par le ministre de l'Environnement

Ce lundi 27 octobre 2025, le Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, Monsieur Mays Mouissi, s'est rendu au canal du bassin versant de la Vallée Sainte-Marie, accompagné du Délégué Spécial de la Commune de Libreville, Adrien Nguema Mba, et de la Directrice Générale de Clean Africa, Madame Anémone Ntoma Mengome.

Cette visite de terrain avait pour objectif de constater l'avancement des travaux de curage réalisés par Clean Africa, destinés à assainir le canal, à améliorer l'écoulement des eaux pluviales et à prévenir les inondations.

Le membre du Gouvernement a tenu à saluer la diligence et le professionnalisme des équipes de Clean Africa, pleinement mobilisées dans cette opération essentielle pour la salubrité publique.

Il a cependant rappelé que la lutte contre l'insalubrité est une responsabilité collective. La majorité des déchets proviennent d'actes d'incivisme, les populations continuant à jeter leurs ordures directement dans le canal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Ministre de l'Environnement a également rappelé que la lutte contre l'insalubrité, les abandons et dépôts illégaux de déchets doit être une priorité partagée. À ce titre, il appelé à intensifier la sensibilisation et à renforcer l'éducation environnementale, afin d'encourager des comportements responsables.