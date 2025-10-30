Ile Maurice: Rendre l'intelligence artificielle accessible à tous les Mauriciens

Lancé hier au Docks à Port-Louis, le livret AI for All ambitionne de démystifier l'intelligence artificielle (IA) et d'en vulgariser les usages auprès du grand public. Réalisée par le ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation (TIC), cette publication s'inscrit dans la mise en oeuvre du Digital Transformation Blueprint 2025-2029.

Présenté sous forme de bande dessinée, le livret vise à «rendre l'IA compréhensible pour tous, des plus jeunes aux plus âgés», a expliqué Lisa Simrique Singh, United Nations Resident Coordinator à Maurice et aux Seychelles. Conçu et illustré localement, il a été revu par l'Union internationale des télécommunications avant son impression, avec le soutien du bureau onusien à Maurice. «L'IA n'est plus de la fiction. Elle fait désormais partie de notre quotidien et sa présence ne fera que s'amplifier», a-t-elle rappelé, soulignant que le défi est désormais d'assurer une inclusion numérique véritable.

En 2024, le taux de littératie numérique à Maurice atteignait seulement 62,2 %. «Une personne sur trois ne sait toujours pas utiliser un ordinateur. Nous ne pouvons pas construire un avenir fondé sur l'IA si une partie de notre société reste déconnectée.» Pour la diplomate, l'IA ne doit pas creuser de nouvelles fractures, mais au contraire, servir à réduire les inégalités, tout en restant encadrée par des principes éthiques. «La technologie doit servir l'humain et non l'inverse», a-t-elle insisté.

Pour le ministre des TIC, Avinash Ramtohul, AI for All marque une nouvelle étape dans la stratégie nationale en matière d'IA. «Une personne ou une organisation qui n'utilise pas l'IA sera rapidement dépassée», a-t-il averti. Le ministre a précisé que le livret est disponible en anglais, en Kreol et en français, et qu'il est accompagné d'une vidéo en Kreol. «Nous voulons que tout le monde, sans distinction, puisse bénéficier de l'IA.» Accessible en ligne via un QR code sur le site du ministère, le livret s'inscrit aussi dans une ap- proche écologique. «Nous ne voulons pas imprimer des millions d'exemplaires. C'est pourquoi nous encourageons l'accès numérique», a-t-il précisé.

D.I.V.A.

Le ministre a également annoncé que le déploiement du livret se fera dans les écoles, les centres de sécurité sociale et les centres de Sugar Industry Labour Welfare Fund, afin de toucher toutes les catégories de la population. Le livret, symbolisé par un personnage baptisé D.I.V.A. (Digital Interactive Virtual Assistant), se veut le compagnon de chaque Mauricien dans cette ère numérique. D.I.V.A. incarne à la fois la pédagogie et la vigilance : celle d'apprendre à connaître les opportunités de l'IA tout en restant conscient de ses dérives possibles (escroqueries vocales, usurpations d'identité ou biais algorithmiques).

Le ministre a expliqué que le livret s'appuie sur une série de cas concrets. On y voit, par exemple, comment l'IA peut aider une personne autrement capable à mieux vivre au quotidien ou comment elle peut prévenir des risques de fraude en ligne. Dans un autre cas, elle aide les pêcheurs à décider du meilleur moment pour lancer leurs filets. Selon lui, la stratégie nationale actuellement en préparation repose sur deux piliers : le premier, le renforcement des compétences (capacity building), pour que les citoyens soient formés à utiliser ces technologies, et le second, le développement d'un cadre éthique et légal solide, inspiré des modèles européens et britanniques. «Sans freiner l'innovation, nous devons garantir l'équité, la transparence et la responsabilité», a-t-il souligné.

Le président de la République, Dharam Gokhool, a de son côté salué une initiative «qui place l'IA entre les mains de chaque Mauricien». «Ce livret fait descendre l'IA des nuages pour la placer, doucement, dans les mains de tous», a-t-il déclaré. Ajoutant que l'ouvrage enseigne la technologie «non pas par la peur ni le jargon, mais à travers des histoires, de l'empathie et de l'imagination». Rappelant les engagements pris dans le Digital Transformation Blueprint 2025-2029, il a insisté sur les valeurs de transparence, d'inclusion et de confiance qui doivent guider le virage numérique du pays. «Une nation alphabétisée en IA est une nation prête pour l'avenir», a-t-il affirmé, car, selon lui, la transformation numérique ne doit jamais être réservée à quelques privilégiés.

Les trois interventions ont convergé vers un même message : l'avenir de Maurice dépendra de sa capacité à intégrer l'IA de manière éthique, humaine et équitable. «Nous passons désormais d'un partenariat public-privé à un partenariat public-privé-population», a conclu le président.