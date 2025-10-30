Ile Maurice: Un jeune homme soupçonné d'avoir incendié la maison de sa mère

Un grave incident familial s'est transformé en drame, lundi 28 octobre 2025, à Mont-Fertile, lorsqu'une femme de 47 ans a vu sa maison partir en flammes après une violente altercation avec son fils. L'affaire, considérée comme un cas d'incendie criminel, fait actuellement l'objet d'une enquête policière.

La victime, vigile de profession, se trouvait à son domicile vers 12h15 lorsqu'une dispute éclate avec son fils âgé de 18 ans, employé comme cuisinier dans un hôtel du sud. Le jeune homme aurait exigé de sa mère la somme de Rs 35 000, la menaçant ouvertement de lui «couper la main» tout en la couvrant d'insultes si elle refusait de lui remettre l'argent.

Après cet échange tendu, le jeune homme aurait quitté précipitamment la maison, mais aurait continué à harceler sa mère par téléphone, exigeant toujours la même somme et proférant des menaces de s'en prendre à son domicile.

Vers 15h15, lorsque la mère rentre chez elle, elle découvre sa maison dans un état de désordre complet, les carreaux de la cuisine brisés, les vitres et panneaux de porte endommagés. À 17h15, le fils revient sur les lieux. L'ambiance tourne à nouveau à la confrontation. Selon la quadragénaire, il aurait sorti un cutter de sa poche et l'aurait menacée de lui infliger des blessures. Tentant de fuir, la mère chute et se blesse aux mains, au ventre et aux bras.

Quelques instants plus tard, de la fumée commence à s'échapper de la maison. En quelques minutes, les flammes se propagent rapidement. Les voisins, témoins de la scène, ont alerté les services d'incendie et la police. Les pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie, qui a causé d'importants dégâts matériels, dont la valeur n'a pas encore été évaluée.

Le principal suspect, le fils de la victime, aurait pris la fuite avant l'arrivée des secours. Aucune autre personne n'a été témoin direct de l'acte d'incendie, mais la mère affirme être convaincue que son fils en est l'auteur.

Les lieux ont été examinés par les officiers de police scientifique, et une enquête officielle a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie et retrouver le suspect.