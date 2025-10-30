Ile Maurice: Arrêté, Junaid Haroon Fakim conduit devant le tribunal de Rose-Hill

30 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

L'ancien commissaire de la Financial Crimes Commission (FCC) Junaid Haroon Fakim a été arrêté ce jeudi 30 octobre par les enquêteurs de l'institution qu'il dirigeait jusqu'à récemment.

Cette interpellation intervient dans le cadre d'une enquête pour «public official using office for gratification» et «breach of confidentiality» en vertu de la FCC ACT, liée à un dossier sensible suivi par la FCC depuis plusieurs jours.

Cette procédure s'inscrit dans la vaste investigation visant l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga, dont les avoirs à Maurice ont été gelés dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé. Les enquêteurs soupçonnent que certaines interventions auraient pu être influencées, voire entravées, par des pressions internes ou externes à la commission.

Junaid Haroon Fakim sera conduit devant le tribunal de Rose-Hill.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.