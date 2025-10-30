Ile Maurice: Arrêté, Junaid Haroon Fakim conduit devant le tribunal de Rose-Hill

L'ancien commissaire de la Financial Crimes Commission (FCC) Junaid Haroon Fakim a été arrêté ce jeudi 30 octobre par les enquêteurs de l'institution qu'il dirigeait jusqu'à récemment.

Cette interpellation intervient dans le cadre d'une enquête pour «public official using office for gratification» et «breach of confidentiality» en vertu de la FCC ACT, liée à un dossier sensible suivi par la FCC depuis plusieurs jours.

Cette procédure s'inscrit dans la vaste investigation visant l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga, dont les avoirs à Maurice ont été gelés dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé. Les enquêteurs soupçonnent que certaines interventions auraient pu être influencées, voire entravées, par des pressions internes ou externes à la commission.

Junaid Haroon Fakim sera conduit devant le tribunal de Rose-Hill.