Dans un message sur le réseau social Linkedin, le Pdg du Groupe Coris, Idrissa Nassa annonce un partenariat avec Mediterrania Capital Partners.

«J'ai le plaisir d'annoncer la conclusion d'un partenariat stratégique majeur entre le Groupe Coris et Mediterrania Capital Partners (Mcp), aux côtés d'un consortium d'institutions européennes de développement : Fmo, la banque néerlandaise de développement entrepreneurial ; Bii - British International Investment ; Bio, la société belge d'investissement pour les pays en développement ; et Impact Fund Denmark, le fonds d'investissement danois pour les pays émergents », informe M. Nassa.

Il a précisé que cet accord, portant sur un investissement en fonds propres du consortium à hauteur de 100 millions d'euros (65 milliards de francs CFA), traduit une reconnaissance internationale de la solidité, de la vision et du modèle économique de notre Groupe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Ce partenariat vient renforcer notre dynamique de développement, accroître notre capacité à soutenir nos États et nos clients et accélérer la réalisation de notre mission d'offrir des solutions financières innovantes, inclusives et accessibles au service des économies africaines », a expliqué le patron du Groupe Coris. Idrissa Nassa souligne que le Groupe Coris poursuit avec détermination son ambition de bâtir un leader financier africain fort, pour changer le narratif sur l'économie africaine.