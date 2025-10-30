La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a procédé, le mercredi 29 octobre 2025, au lancement officiel des Journées de promotion de l'entrepreneuriat - Zone Sud (Jpe) à Ziguinchor. Selon un communiqué de presse, l'événement s'est tenu en présence de nombreuses autorités administratives et territoriales, de partenaires techniques et financiers, ainsi que d'acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial.

Dans son allocution, renseigne la même source, la Déléguée générale de la Der/Fj, Dr Aïssatou Mbodj, a salué la créativité, la résilience et l'esprit d'innovation des populations du Sud, rappelant que « les Jpe viennent célébrer la force des idées, le génie local et la puissance du travail collectif ».

Elle a souligné que ces journées s'inscrivent dans la vision portée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et mise en oeuvre sous la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko, à travers le Plan Sénégal 2050 et le Plan Diomaye pour la Casamance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a expliqué que cette feuille de route nationale vise à faire des territoires, et particulièrement de la Casamance, un pôle de développement inclusif et durable, fondé sur la transformation économique, la souveraineté productive et la pleine participation des femmes et des jeunes.

Les Journées de promotion de l'entrepreneuriat - Zone Sud, précise-t-on, se positionnent comme une plateforme d'échanges et d'opportunités, articulée autour de masterclass, boot camps, ateliers sectoriels, expositions et rencontres B2B, qui animent deux journées entièrement dédiées à l'entrepreneuriat local.

«Elles traduisent de manière concrète l'impact de la Der/Fj dans la région : plus de 13,1 milliards F CFA injectés dans les projets portés par les femmes et les jeunes des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda ; plus de 6 000 femmes formées dans la transformation, la saponification, la teinture et la gestion financière ; des centaines de microentreprises accompagnées et connectées à de nouveaux marchés ; des équipements productifs (pirogues en fibre de verre, matériel agricole, fabriques de glace, hangars de stockage) livrés pour soutenir les filières locales ; et la mise en place des espaces de services «Ak Der, Thiono Diexna » à Sédhiou, pour rapprocher l'offre de services des populations », fait savoir la Der.

En marge des activités, la Délégation s'est rendue dans le village de Niassya, à la rencontre des femmes déplacées de Niassya et d'Enampor revenue au bercail dans une dynamique de reconstruction et d'autonomisation économique.

À cette occasion, la Déléguée générale a octroyé un financement global de 10 000 000 F CFA à une coopérative regroupant cinq Gie, et a accordé un appui personnel de 500 000 F CFA à Mme Amy Sagna, victime de mines, qui a tiré de cet accident un handicap moteur, mais dont la détermination et la volonté de se reconstruire ont profondément ému l'assistance.

Enfin, la Déléguée générale procédera, ce jeudi 30 octobre 2025, à l'inauguration du site «Ak Der, Thiono Diexna », de Dionguer (Sédhiou), financé à hauteur de 10 850 000 F CFA.

Ce site abrite des unités de transformation et un fonds de roulement, destinés à renforcer la durabilité des activités économiques locales.