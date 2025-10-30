Sénégal: Promotion des Pme - La Bidc accorde une ligne de crédit de 10 millions Usd à Vista Bank Sierra Leone

Le Président de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et de son Conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, a signé un accord de prêt d'une facilité de 10 millions Usd avec Vista Bank Sierra Léone, le lundi 27 octobre 2025.

Selon un communiqué de presse, dans le cadre de cette facilité, Vista Bank Sierra Léone a l'intention d'étendre ses activités de prêt aux petites et moyennes entreprises (Pme), à sa clientèle institutionnelle et de soutenir les femmes et les jeunes entrepreneurs du pays.

S'exprimant lors de la signature, informe ma même source, Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'administration, a souligné le rôle central que jouent les Pme dans la promotion de la résilience et de la compétitivité régionales. Il a souligné que le soutien à un écosystème entrepreneurial dynamique, en particulier dans des secteurs productifs tels que l'agriculture et l'agro-industrie, est essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire, bâtir des industries locales et renforcer la valeur ajoutée régionale.

« En canalisant un financement abordable et à long terme vers l'économie réelle, la BIDCet Vista Bank Sierra Léone dotent les entreprises des ressources dont elles ont besoin pour accroître leurs opérations, se développer sur les marchés régionaux et améliorer les revenus», a conclu Dr Donkor.

Pa Ousman Njie, Directeur général de Vista Bank Sierra Léone, a réaffirmé la disponibilité de la banque à déployer efficacement la facilité afin de maximiser son impact sur le développement. Il a déclaré qu'avec une allocation prudente du crédit, une gestion rigoureuse des risques et un accent sur les secteurs à fort potentiel, Vista Bank Sierra Léone vise à autonomiser la création de valeur locale, élargir l'inclusion financière et stimuler une activité économique significative.

Selon le communiqué, ce nouvel engagement élargit le spectre de l'impact régional de la BIDC, qui continue d'accorder des financements visant à accélérer la transformation socio-économique dans la sous-région de la Cedeao. «Avec un portefeuille en pleine expansion dans les secteurs public et privé, la Bidc reste déterminée à forger des partenariats stratégiques afin de financer des initiatives axées sur le développement, conformément à son mandat de promotion de l'émergence d'une Afrique de l'Ouest plus prospère », renseigne l'institution.