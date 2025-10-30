Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Beugré Mambé à Songon - « Merci pour le un coup K O »

Songon est en tête du wagon. Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a exprimé, mercredi, sa gratitude aux militants de la commune. Le chef du gouvernement a salué la mobilisation des siens et leur participation massive au scrutin du 25 octobre.

Robert Beugré Mambé s'est exprimé sous les vivats et les chants de victoire, au Qg du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de la circonscription.

La localité a voté à 91,71% en faveur du candidat Alassane Ouattara, contribuant ainsi à concrétiser le «Un coup K.-O.» tant souhaité. Directeur national de campagne, chargé des structures techniques de Songon et des Grands-Ponts du Rhdp, le premier ministre s'est également félicité du taux de participation de 64,84% réalisé à Songon.

« Je suis venu spécialement vous traduire les félicitations du Président de la République, Alassane Ouattara et exprimer toute ma reconnaissance pour votre mobilisation et le vote massif que vous avez opéré.

Songon a obtenu un impressionnant taux de participation. Partout où nous sommes passés, vous êtes sortis nombreux, vous étiez déterminés et disciplinés. Merci pour le un coup K.-O. », a-t-il déclaré.

Nous attendons certes les résultats du Conseil constitutionnel, mais le match est déjà gagné. Bravo à vous tous pour le travail abattu », a-t-il poursuivi, visiblement heureux des bons points électoraux de Songon et des Grands-Ponts.

Il a, à l'occasion, appelé les uns et les autres à rééditer cette mobilisation le 27 décembre, afin d'offrir au Rhdp « une victoire écrasante » aux élections législatives. « Cela permettra au Président de mettre efficacement en oeuvre le programme pour lequel nous l'avons choisi », a-t-il précisé.

À Songon, le chef du gouvernement annonce plusieurs chantiers : la réalisation d'une cité, le raccordement de certaines zones au réseau d'eau potable, la construction d'un Chr et la réalisation d'une grande école d'ingénieurs spécialisée dans la mécanique et d'un centre d'apprentissage dédié aux jeunes.

Autant d'ouvrages qui accentueront davantage le décollage de la région et lui donneront un meilleur visage