Sénégal: Ankara va lancer des projets dans les 14 régions du pays en 2026 (Ambassadrice)

Dakar — La Turquie va entamer 14 nouveaux projets dans les 14 régions du Sénégal en 2026, a annoncé son ambassadrice Nur Sagman, soulignant que Dakar a déjà bénéficié de 230 projets de la part de son partenaire depuis 2007.

"Depuis son ouverture en 2007", l'agence turque de coopération et de développement, la TICA, "a mené à bien 230 projets au Sénégal. Notre objectif pour 2026 [...] est de mener à bien 14 projets dans les 14 régions du Sénégal", a-t-elle déclaré, mercredi soir, lors de la commémoration de la 102e anniversaire de la fondation de la République de Turquie.

La diplomate Turque est revenue sur les interventions de son pays à travers ses différentes institutions qui travaillent "sans arrêt" pour approfondir la coopération entre les deux pays.

La fondation Maarif, par exemple, "est présente dans trois villes [sénégalaises] avec quatre campus, et j'espère que nous allons ouvrir une autre école à Diamniadio. Nous y travaillons", a indiqué Mme Sagman, en présence du ministre des Forces armées, Birame Diop, représentant le gouvernement sénégalais.

Il y avait aussi le Secrétaire d'Etat Bacary Sarr, en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, et le maire de Dakar, Abass Fall.

Selon son ambassadrice, la Turquie continue "aussi à octroyer des bourses aux étudiants sénégalais, c'est aussi important".

De même le centre culturel turc organise depuis 2021 des cours de langue et autres événements culturels pour "tisser des liens d'amitié indéfectible" entre les deux peuples, a ajouté la diplomate.

Nur Sagman a par ailleurs évoqué "la place importante" occupée par les entreprises turques dans le renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Ankara.

"Au terme de ma troisième année de mission, je peux affirmer que nos deux pays partagent la même vision concernant les questions internationales et se rejoignent si heureusement dans la même compréhension en cette période de transformation du système mondial", a-t-elle avancé.

La diplomate a assuré que le Sénégal et la Turquie vont continuer à "approfondir et diversifier" leur coopération, au niveau bilatéral comme sur le plan multilatéral.

Le ministre sénégalais Forces armées a de son côté magnifié les relations de coopération liant la Turquie et le Sénégal depuis l'ouverture de la représentation diplomatique turque à Dakar en 1962.

"Nos deux pays n'ont cessé de consolider un partenariat fondé sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle ainsi que la volonté partagée d'oeuvrer pour la paix, la stabilité et le développement durable", a déclaré Birame Diop.

Il a souligné que les dernières visites du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko en Turquie ont permis de renforcer le dialogue politique et de définir de nouvelles orientations stratégiques pour les relations entre les deux pays.

A en croire Birame Diop, la coopération économique entre le Sénégal et la Turquie s'est hissée à "un niveau exemplaire", devenant un des piliers majeurs de leur partenariat stratégique.

"Nous voulons désormais franchir une nouvelle étape, augmenter les investissements directs dans le secteur productif sénégalais [...], renforcer les échanges universitaires et technologiques et mettre en place des liaisons maritime et aérienne renforcées entre Dakar et Ankara", a indiqué le ministre.

Il estime que le Sénégal offre un cadre juridique permettant de jeter les bases d'une coopération plus approfondie entre les deux pays.

"Le Sénégal demeure un partenaire fiable et ouvert, offrant un cadre juridique attractif, tandis que votre pays, Madame l'ambassadeur, représente un modèle inspirant d'industrialisation et d'ouverture sur le monde", a lancé Birame Diop en s'adressant à la diplomate turque.

Dans cette optique, Dakar et Ankara doivent renouveler leur coopération pour une meilleure prise en compte "des défis sécuritaires régionales", du changement climatique, de la souveraineté alimentaire et de la question de l'industrialisation, a-t-il conclu.

Cette cérémonie a été mis à profit pour installer le nouveau consul honoraire de la Turquie à Saint-Louis.