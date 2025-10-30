Afrique: Des journalistes plaident pour un pacte africain en faveur de la liberté et de la viabilité des médias

Des professionnels des médias ont plaidé, mardi à Dakar, pour l'adoption d'un pacte africain visant à garantir la protection, l'indépendance et la viabilité économique des journalistes et des organes de presse sur le continent.

Le journaliste guinéen Alpha Ousmane Barry a estimé qu'un tel pacte représenterait "un engagement collectif pour défendre et promouvoir la liberté fondamentale des journalistes".

Il intervenait au Salon international des médias d'Afrique (SIMA), lors d'un panel consacré aux "Réflexions sur un pacte africain pour la liberté de la presse".

Il a souligné que la liberté de la presse est "essentielle dans toute société démocratique", plaidant pour la protection des journalistes, la garantie d'un libre accès à l'information et la protection des sources.

Barry a appelé à renforcer les institutions de régulation et à promouvoir la pluralité médiatique, tout en encourageant la solidarité entre acteurs des médias pour bâtir un pacte crédible et durable.

Pour sa part, le journaliste ivoirien Georges Aboké a plaidé pour un pacte pour des médias viables, estimant qu'il est temps de "dépasser les discours" pour mettre en oeuvre des actions concrètes en faveur du développement du secteur.

Il a dénoncé la domination d'acteurs étrangers dans l'audiovisuel africain et appelé à la mutualisation des moyens entre pays africains pour créer un bouquet régional de chaînes.

Selon lui, "le véritable pacte africain, c'est celui de la vitalité et de la viabilité de nos médias, sans lesquels aucun développement durable n'est possible".