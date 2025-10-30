Afrique: Le président de la section sénégalaise du Collège ouest-africain des médecins salue les acquis du 49e congrès

30 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le président de la section sénégalaise du Collège ouest-africain des médecins (WACP), Professeur Abdoul Kane, a salué mercredi à Dakar les acquis du 49e congrès de l'institution, axé sur le développement du capital humain et la protection sociale.

"Nous avons abordé des sujets majeurs tels que les maladies chroniques et non transmissibles, l'intelligence artificielle et la santé de la femme, à laquelle un hommage particulier a été rendu", a déclaré le Pr Kane.

Il s'exprimait ainsi lors de la cérémonie de clôture de cette rencontre internationale tenue pour la deuxième fois dans la capitale sénégalaise.

Le professeur a souligné que ce congrès a permis d'accueillir de nouveaux spécialistes issus de l'espace CEDEAO et d'échanger sur des stratégies de prise en charge adaptées aux réalités africaines, notamment pour les maladies chroniques et les urgences sanitaires telles que les épidémies.

Selon lui, les réflexions menées visent à "orienter les gouvernants dans la mise en oeuvre de politiques de santé plus efficaces".

L'événement a également été marqué par 45 conférences de haut niveau et 150 communications orales, mettant en lumière le dynamisme de la recherche médicale dans la sous-région.

Le Pr Kane a enfin salué la qualité des échanges qui ont permis aux participants de partager leurs expériences et de renforcer la coopération scientifique entre les pays membres du Collège ouest-africain des médecins.

