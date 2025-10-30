Sénégal: Plusieurs villages des communes de Ndiayène Pendao et Gamadji Saaré touchés par un feu de brousse (Sous-préfet)

Ndiayène-Pendao — Un feu de brousse s'est déclaré mercredi dans des villages des communes de Ndiayène-Pendao et Gamadji Saaré, dans le département de Podor, détruisant une grande partie du tapis herbacé dans cette partie du pays, a appris l'APS du sous-préfet de l'arrondissement de Thillé Boubacar.

Les populations locales appuyées sont parvenues à maîtriser les flammes en fin d'après-midi, avec l'appui des agents des Eaux et Forêts, a précisé a indiqué Guiry Tall Mbaye.

"Le feu serait parti de Gamadji Saaré, une commune du département de Podor, avant de se propager dans plusieurs villages de la commune de Ndiayène Pendao. Il a ainsi touché les localités de Kotty, Hiwirgo, Mindieler et Sénébowol", a-t-il dit.

Il a détruit une grande partie du tapis herbacé dans cette zone, selon le sous-préfet.

"Cet incendie survient en pleine période de récolte, dans un contexte où la végétation est particulièrement dense en raison d'une bonne pluviométrie, ce qui constitue à la fois une richesse pour le bétail et un facteur de risque accru d'incendie", a soutenu le sous-préfet.

Il a signalé qu'un comité local de développement (CLD) s'est tenu il y a deux semaines pour sensibiliser les éleveurs sur la préservation des ressources pastorales.

À l'issue de cette rencontre, les acteurs locaux avaient cotisé pour louer un engin chargé de réaliser des pare-feux, dont les travaux ont débuté mercredi matin à Tatqui, un village de la commune de Fanaye.

Dans la même dynamique, les éleveurs et les élus locaux sont convenus de créer une banque de carburant afin de faciliter les interventions rapides des services des Eaux et Forêts.

Guiry Tall Mbaye invite les éleveurs transhumants à faire preuve de responsabilité et de vigilance pour préserver le tapis herbacé qui peut nourrir le bétail pendant huit mois, voire plus dans cette partie nord du pays.