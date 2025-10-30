Afrique: Cancer du col - Une startup béninoise innove avec un kit instantané pour un dépistage 'à grande échelle'

Dakar — Une startup béninoise a mis en place un dispositif de dépistage du cancer du col de l'utérus instantané à usage unique, permettant un dépistage à grande échelle "partout et à tout moment", en vue d'arriver à l'éradication de cette maladie d'ici à 2030.

"Le dépistage est un défi majeur pour l'Afrique avec 70000 décès liés au cancer du col de l'utérus et avec 85% des femmes qui arrivent à l'hôpital à un stade où la maladie est très avancée", explique Antoinette Mawene Amoun, à la tête de l'équipe à l'origine de cette innovation.

Dénommée "Anoukit", le dispositif a été présenté mercredi lors d'un panel du Forum Galien Afrique à Dakar, sur le thème "L'innovation au service de la souveraineté sanitaire : investir dans les solutions africaines par les jeunes".

Pour la jeune innovatrice, les plus touchées par la maladie sont les femmes vivant en milieu rural qui arrivent à l'hôpital à un stade très avancé, faute de dépistage précoce.

"C'est un kit stérile qui permet de généraliser rapidement le dépistage à grande échelle, d'améliorer la qualité et la fréquence du dépistage et aux agents de santé de gagner du temps et en efficacité", a ajouté Antoinette Mawene Amoun, jeune entrepreneure.

Avec ce kit "pratique et fiable à 95%", les prélèvements et échantillonnages sont faits pour localiser la partie infectée par les agents de santé formés à l'utilisation du dispositif, a-t-elle indiqué.

"La stratégie que nous adoptons, c'est de sensibiliser d'abord les agents de santé et déjà, dans ma communauté, au nord du Bénin, la plupart des médecins sont déjà enthousiastes par ce kit qui a tout ce qu'il faut pour un dépistage fiable", a-t-elle dit.

Elle a assuré de la faisabilité technique du dispositif, une étude pilote ayant déjà "permis de dépister 2900 femmes. Les résultats ont confirmé la fiabilité, l'efficacité et la simplicité de l'utilisation du kit".

Cette innovation protégée par un brevet de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) devrait bientôt bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché et pourrait ainsi profiter à toute la région africaine.

Son prix a été fixé à 5000 francs CFA pour permettre un dépistage à grande échelle, "partout et à tout moment", afin d'arriver à l'éradication du cancer du col de l'utérus d'ici à 2030.

Pour atteindre cet objectif, Antoukit se positionne ainsi comme "une réponse concrète et réaliste adaptée aux réalités structurelles et socio-culturelles de nos pays africains", selon Antoinette Mawene Amoun à la tête de l'équipe composée d'un médecin, d'un biologiste et d'un community manager.

D'autres jeunes innovateurs ont présenté, dans le cadre de ce 8e Forum Galien Afrique, des produits pour un meilleur accès aux soins et aux produits, à partir de solutions africaines collées aux besoins et priorités du continent.

Le professeur Papa Salif Sow, président du jury chargé de distinguer les solutions les plus innovantes, a jugé la session de présentation "extrêmement riche avec des jeunes innovateurs qui ont fait d'excellentes communications en se basant sur des critères en termes d'innovations, d'originalité, de soutenabilité économique et de facilité de passage à l'échelle".

Les meilleures innovations seront primées avant la fin du Forum, ce vendredi, en présence du chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.