Sénégal: Podor - Un important feu de brousse touche plusieurs villages

Podor a connu un important feu de brousse ce mercredi 29 octobre 2025. Celui-ci a eu lieu dans des villages des communes de Ndiayène-Pendao et de Gamadji Saaré. Selon l'APS, qui livre l'information en citant le sous-préfet de l'arrondissement de Thillé Boubacar, le feu a détruit une grande partie du tapis herbacé de cette zone. Les populations ont pu maîtriser le feu avec l'aide des agents des Eaux et Forêts.

« Le feu serait parti de Gamadji Saaré, une commune du département de Podor, avant de se propager dans plusieurs villages de la commune de Ndiayène-Pendao. Il a ainsi touché les localités de Kotty, Hiwirgo, Mindieler et Sénébowol », a confié Guiry Tall Mbaye à l'APS.

« Cet incendie survient en pleine période de récolte, dans un contexte où la végétation est particulièrement dense en raison d'une bonne pluviométrie, ce qui constitue à la fois une richesse pour le bétail et un facteur de risque accru d'incendie. »