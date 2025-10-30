Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La mascotte sera dévoilée ce vendredi en présence du chef de l'Etat

30 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Président de la République présidera, le vendredi 31 octobre 2025, la cérémonie officielle de dévoilement de la mascotte des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, marquant une étape symbolique dans la préparation de ce premier événement olympique jeunesse sur le sol africain.

Le même jour, le Chef de l'État remettra également le 5e Prix Galien Afrique, récompensant l'excellence et l'innovation dans le domaine de la recherche biomédicale et pharmaceutique, et soulignant l'importance des avancées scientifiques au service de la santé publique sur le continent.

Le dimanche 2 novembre 2025, le Président effectuera une visite des chantiers liés aux JOJ Dakar 2026, accompagné des ministres et responsables des structures publiques et privées concernées, afin de suivre l'avancement des travaux et de s'assurer du respect des délais.

