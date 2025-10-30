Sénégal: Nicolas Jackson (Bayern Munich) - « Quand vous jouez pour un grand club, il y a toujours de la pression »

Prêté avec option d'achat au Bayern Munich par Chelsea, Nicolas Jackson doit relever le défi dans un des clubs les plus ambitieux et exigeants d'Europe. Dans une attaque de très haut niveau, l'attaquant sénégalais est obligé de s'imposer s'il espère que son option d'achat soit relevée.

Au Bayern Munich après être passé par Villarreal, Mirandes, Chelsea, Nicolas Jackson a parcouru du chemin. L'ancien joueur du Casa Sports, qui évoluait en Ligue 1 sénégalaise il y a de cela quelques années, dispute actuellement les plus prestigieuses compétitions dans lesquelles il se mesure aux meilleurs joueurs du monde. Mais, les débuts n'ont pas été faciles pour l'attaquant sénégalais, confronté à des problèmes d'intégration à son arrivée en Europe.

« C'était difficile, mais je savais que je devais le faire, pour qu'un jour je puisse revoir ma famille dans de meilleures conditions. Mon objectif était de rester en Espagne, de m'établir à Villarreal et d'intégrer l'équipe première. Je savais que si je réussissais, il serait plus facile de faire venir ma famille, peu importe où mon chemin me mènerait.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ma mère et mon père me manquaient beaucoup, mais c'était le seul moyen d'atteindre mes objectifs et de faciliter la vie de toute ma famille », confie Nicolas Jackson, dans un entretien accordé au site officiel du Bayern Munich.

Malgré les difficultés, Nicolas Jackson a puisé dans ses ressources pour s'imposer. À seulement 24 ans, Nicolas Jackson a évolué dans 4 championnats différents et joué dans 5 clubs différents. Ces différentes expériences lui ont permis d'enrichir son parcours et d'affirmer ses talents d'attaquant.

« Chaque déménagement apporte une nouvelle expérience. En Espagne, il m'a fallu un certain temps pour apprendre la langue, faire connaissance avec des gens et trouver mes marques. Ici, les choses sont un peu plus rapides, car beaucoup de gens parlent anglais. Mais je veux vraiment apprendre l'Allemand et m'améliorer petit à petit », affirme l'ancien pensionnaire du Casa Sports.

Joueur de haut niveau, Nicolas Jackson est conscient des attentes au Bayern Munich, club le plus titré d'Allemagne et l'un des meilleurs d'Europe et du monde. « Quand vous jouez pour un grand club, il y a toujours de la pression. J'ai aussi vécu cela à Chelsea. C'est très similaire ici. Les fans veulent des buts, ils veulent des titres. Pour moi, le plus important est de rester concentré pleinement sur l'équipe. Je veux rendre nos fans heureux et rendre la confiance que mes coéquipiers et l'entraîneur m'ont accordée. Si nous travaillons bien ensemble, tout sera plus facile ».

En Bavière, Nicolas Jackson trouve petit à petit ses marques. Même s'il est encore loin d'être un titulaire indiscutable. Avec la rude concurrence en attaque, il doit trouver ses marques s'il espère que l'option d'achat soit relevée par le Bayern Munich.