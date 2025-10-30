Soudan: Le ministre de la Santé discute avec l'OMS de la situation sanitaire à Al-Fasher et de l'aide urgente aux déplacés

Le ministre de la Santé, le Professeur Haitham Mohamed Ibrahim, a tenu aujourd'hui une réunion spéciale avec le Directeur du bureau de l'Organisation Mondiale de la Santé au Soudan, le Dr Shibli Sahbani, pour examiner les répercussions des événements tragiques survenus dans la ville d'Al Fashir, dans l'État du Nord Darfour, notamment le massacre survenu à l'hôpital de maternité saoudien.

Au cours de la réunion, la situation sanitaire actuelle dans la région a été présentée, incluant les conditions des déplacés, la propagation des épidémies et la fourniture des services de santé.

Les deux parties ont convenu d'un effort de coordination et d'une intervention urgente pour fournir l'appui médical et humanitaire nécessaire.

Le ministre a souligné l'importance d'une réponse rapide de l'Organisation Mondiale de la Santé, saluant l'engagement de la Directrice régionale pour la Région Méditerranée orientale, Dr Hanan Balkhi, et du Directeur général de l'organisation, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui ont réaffirmé leur soutien au système de santé soudanais dans ces circonstances critiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère et de l'OMS pour mobiliser les ressources et coordonner les interventions sur le terrain, afin de protéger des vies et garantir l'accès aux services de santé essentiels pour les personnes affectées par les attaques des milices.