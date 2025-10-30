Ile Maurice: Tommy Hilfiger, Lacoste et Chanel - Des contrefaçons saisies

Une saisie importante d'articles contrefaits a été effectuée par la Mauritius Revenue Authority (MRA), le 17 octobre, au New Container Terminal, dans la zone portuaire. Cette opération a été menée par la Brigades des marchandises, en collaboration avec la Surveillance and Enforcement Section du département des douanes.

La cargaison, arrivée de Tanjung Pelepas, en Malaisie, à bord du navire Toconao, avait attiré l'attention des autorités après un exercice de profilage des risques. Ainsi, lors de l'ouverture des colis, les agents ont découvert que de nombreux produits portaient les marques de grandes enseignes internationales, mais qu'ils étaient en réalité contrefaits.

Le bilan de cette saisie fait état de 682 pièces estampillées Tommy Hilfiger, 578 articles Lacoste et 178 produits Chanel.

À cette occasion, la MRA a rappelé que la protection des droits de propriété intellectuelle reste une priorité. L'institution insiste également sur sa mission de lutter contre la concurrence déloyale et de sécuriser les consommateurs face aux dangers liés aux produits contrefaits.