Tunisie: Infarctus - Des chercheurs découvrent une molécule qui réactive la guérison du coeur

Une équipe de chercheurs de la Lewis Katz School of Medicine aux États-Unis a fait une découverte scientifique concernant le rôle d'une nouvelle molécule, appelée circ-cdr1as, dans l'amélioration de la récupération cardiaque après un infarctus.

Les chercheurs ont expliqué que cette molécule agit comme un régulateur intelligent des fonctions des macrophages, des cellules immunitaires qui fonctionnent comme une équipe de nettoyage et de réparation à l'intérieur du corps. Ces cellules ont la capacité de basculer entre deux modes : le premier recherche et détruit les germes, et nettoie les cellules mortes après une lésion ; le second soutient le processus de cicatrisation des tissus et réduit l'inflammation. La molécule découverte maintient les cellules dans leur état thérapeutique anti-inflammatoire, ce qui améliore le processus de réparation des tissus cardiaques endommagés.

Les résultats de l'étude ont montré qu'augmenter le niveau de cette molécule dans les cellules immunitaires contribue à améliorer l'efficacité du coeur et à réduire l'étendue des dommages résultant de l'infarctus. L'étude a également révélé que les niveaux de la molécule diminuent dans les macrophages et les cellules cardiaques après une lésion, mais qu'une augmentation de son niveau aide à maintenir les cellules dans leur état de réparation, conduisant à une meilleure récupération des tissus cardiaques.

Les scientifiques ont souligné que cette découverte pourrait ouvrir la voie au développement de futurs traitements qui stimuleraient la capacité du coeur à guérir après avoir subi un infarctus et des lésions similaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres