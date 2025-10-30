Tunisie: Ligue I / 11e journée - EST : Frapper fort...

Malgré les absences enregistrées, les « Sang et Or » doivent retrouver la dynamique des victoires afin de réduire la pression et gagner en confiance.

Même si le groupe est protégé comme l'avait bien affirmé Maher Kanzari après la large victoire remportée dimanche dernier en Ligue des champions devant la formation burkinabè de Rahimo, la pression du public ne peut être apaisée qu'avec la constance des résultats.

Les « Sang et Or », qui ont vu leur élan de 7 victoires consécutives entre Championnat et Ligue des champions freiné à Zarzis, doivent retrouver cette dynamique en alignant tout à l'heure la passe de deux face aux Cabistes et que ce soit fait avec la manière.

Une mission qui ne sera pas de tout repos face à un adversaire qui leur a donné, la saison dernière, du fil à retordre. Pour rappel, l'Espérance a fait match nul à l'aller face au CAB. Un résultat nul et vierge après que Yassine Meriah a raté un penalty. Au match retour, l'Espérance a perdu sur le score (1-2).

Sasse et Tougaï : absence prolongée

Tout à l'heure, Maher Kanzari fera avec les moyens du bord, étant donné que l'infirmerie ne désemplit pas. Yan Sasse et Mohamed Amine Tougaï sont toujours convalescents et, de ce fait, manqueront à l'appel cet après-midi. Une absence qui devra se prolonger dimanche contre le CSS pour le compte de la 12e journée.

Aboubacar Diakité, victime d'une entorse à la cheville, a encore besoin de temps de repos et sera, de surcroît, ménagé aujourd'hui, comme il l'a été dimanche dernier contre Rahimo FC. S'ajoutent à ces absences les forfaits de Yassine Meriah et Khalil Guenichi, suspendus pour somme d'avertissements.

En l'absence de Tougaï, Meriah et Guenichi, le coach « sang et or » a le choix entre Mohamed Amine Bouchniba et Houssem Tka (à reculer d'un cran) pour épauler Hamza Jelassi dans l'axe central. Si Tka recule d'un cran, il sera remplacé à l'entrejeu par Abdramane Konaté.