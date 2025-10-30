Tunisie: Le budget de l'État s'élève à 79,624 milliards de dinars pour l'année 2026

30 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le montant du budget de l'État pour l'année 2026 a atteint 79,624 milliards de dinars, selon les données présentées par la ministre des Finances, Michkat Slama Khlidi, lors d'une session d'audition conjointe qu'elle a tenue ce jeudi 30 octobre 2025 devant la commission des finances et du budget à l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et la commission des finances et du budget au Conseil National des Régions et des Districts.

Le budget de l'État pour 2026 enregistre une augmentation de 3,9 % par rapport aux résultats attendus pour l'année 2025.

Le service de la dette publique pour l'année 2026 s'élève à 23 057 millions de dinars (M.D), soit une baisse de 1,3 % par rapport aux résultats attendus pour l'année 2025.

Le service de la dette publique estimé pour 2026 atteint 29 % du volume du budget de l'État et 12,3 % du Produit Intérieur Brut (PIB), contre 32 % et 14,2 % respectivement attendus pour l'année en cours.

