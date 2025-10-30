Tunisie: Ligue I / 11e journée - CAB / Faire bonne figure !

Les Cabistes, qui affrontent l'EST, ont le devoir de faire mieux que lors de la dernière journée contre le ST.

Sur le papier comme sur le terrain, il n'y a aucune comparaison possible entre les deux équipes. En effet, la crise que traverse actuellement le CAB au niveau de la direction n'est pas pour aider les joueurs à se surpasser. Dans ce cas, il ne faudrait pas être expert en la matière pour deviner que le moral n'est pas au beau fixe au sein de la famille nordiste. Et ce match contre l'EST à Radès précisément, à cette période bien déterminée, est vraiment mal tombé !

Le staff technique s'est efforcé, malgré ces conditions pour le moins compliquées, de se concentrer sur son travail. Outre le côté technique, on comprend aisément qu'il ait consacré, au lendemain de la défaite face au ST, du temps pour préparer le groupe sur le plan psychologique. Une équipe sereine ayant, effectivement, plus de chance de fournir une bonne prestation.

L'entraîneur Chokri Bejaoui s'est attelé donc, ces derniers jours, à apporter cette sérénité nécessaire. On sait que, dans le camp cabiste, ce sera une rencontre difficile, mais on ne part pas perdant d'avance. Disons que chaque match a sa vérité. On peut réaliser une performance comme on peut passer facilement à côté du sujet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le CAB espère, à cette occasion, ne pas décevoir, d'autant qu'il est dans l'obligation de réagir après la grosse déception, sur le double plan du rendement et du résultat, de la 10e journée. C'est au coach bizertin de trouver la meilleure formule de jeu pour piéger l'adversaire dans son fief. Il n'est pas rare, effectivement, au CAB de réussir face à l'EST au Stade de Radès-même.

Il l'a montré, à maintes reprises, par le passé (la saison dernière, un nul ramené de Radès). Chokri Bejaoui, qui suivra la partie depuis les gradins pour cause de suspension, alignera les plus en forme du moment, notamment ceux qui sont prêts physiquement.

On peut penser qu'il a beaucoup de choix, tellement l'effectif est nombreux et les joueurs se valent...