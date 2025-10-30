Tunisie: Le bitcoin recule de 3,1 %

La crypto-monnaie Bitcoin a poursuivi ses pertes après que les déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, allant dans le sens d'un resserrement monétaire, ont réduit les attentes d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt américains cette année.

La plus grande crypto-monnaie a chuté d'environ 3,1 % sous la barre des 108 000 dollars avant de réduire ses pertes jeudi. Ce recul intervient après la décision de la Fed de baisser son taux d'intérêt directeur d'un quart de point de pourcentage, le portant à une fourchette de 3,75 % à 4 % mercredi, conformément aux fortes prévisions qui avaient précédé la décision, marquant la deuxième baisse consécutive du taux américain.

Powell a mis en garde les investisseurs contre l'attente d'une nouvelle baisse des taux cette année.

Ce repli s'est accéléré suite à la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, avant que la vague de vente ne se calme rapidement. Trump a qualifié la rencontre de « stupéfiante », qui a abouti à un accord commercial selon lequel les États-Unis réduiraient de moitié les droits de douane imposés sur les produits chinois liés au fentanyl, la décision devant s'appliquer immédiatement.