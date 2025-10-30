Tunisie: Participation tunisienne au Salon International de l'Artisanat de Milan - 4 novembre, dernier délai de dépôt des dossiers

L'Office National de l'Artisanat Tunisien(ONAT), sous la tutelle du Ministère du Tourisme et en coordination avec la Fédération Nationale de l'Artisanat, prévoit d'organiser la participation des artisans et entreprises artisanales tunisiens au Salon International de l'Artisanat de Milan - Italie, qui se tiendra du 6 au 14 décembre 2025, au sein d'un espace tunisien collectif.

L'Office a invité les artisans tunisiens et les entreprises artisanales à participer à ce salon international afin de promouvoir le produit artisanal tunisien à une plus large échelle et d'ouvrir de plus vastes perspectives pour des opportunités d'exportation prometteuses. Il a précisé que la date limite de dépôt des dossiers est fixée au mardi 4 novembre 2025.

Cette participation tunisienne s'inscrit dans le cadre de la poursuite du programme de développement de la promotion du produit artisanal tunisien lors des événements internationaux pour l'année 2025.

L'Office a indiqué qu'il prendrait en charge l'indemnité de location et d'aménagement du stand, ainsi que les frais d'inscription pour chaque exposant. La contribution de participation pour chaque artisan ou entreprise est fixée à 2 000 dinars, ce montant devant être déposé intégralement sur le compte courant de l'Office après confirmation de la participation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Fédération Nationale de l'Artisanat se chargera des frais d'expédition et du transport aller-retour des produits exposés des participants de la Tunisie à Milan, pour un montant de 2 000 dinars par transporteur (unité de manutention).

De leur côté, les artisans sélectionnés pour participer devront prendre en charge leurs frais de billets de voyage, de visa et d'hébergement.