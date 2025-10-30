Tunisie: Sidi Bouzid - Deux écoles ciblées par des actes d'incendie et de vandalisme

Deux établissements scolaires de Sidi Bouzid ont été la cible d'actes d'incendie et de vandalisme au début de la semaine, selon Fathi Saghrouni, secrétaire général du syndicat de l'enseignement de base de Sidi Bouzid Ouest.

Dans une déclaration à la radio Jawhara FM, Saghrouni a indiqué que l'école Taieb Mhiri a été fracturée le 28 octobre 2025. Une armoire de la salle numéro 5 a été incendiée et une autre a fait l'objet d'une tentative d'incendie, provoquant un court-circuit et une coupure de courant dans tout l'établissement.

Toutes les parties concernées se sont rendues sur place pour constater les dégâts, mais les auteurs de ces actes n'ont pas encore été identifiés.

Le syndicaliste a ajouté qu'un incident similaire s'était produit la veille, le 27 octobre, à l'école de l'Avenue de la République. À la suite de ces événements, deux gardiens ont été affectés aux deux établissements et les réparations nécessaires ont été effectuées.