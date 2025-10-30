Tunisie: Huile d'olive - Créer une agence nationale pour un meilleur positionnement à l'étranger

L' expert en stratégie agricole Faouzi Zayani, a souligné la nécessité de créer une agence nationale d'exportation. Celle-ci devrait regrouper tous les exportateurs et les structures concernées afin de superviser l'exportation de tous les produits, et en particulier les opérations de promotion et de valorisation de l'huile d'olive, et de garantir son exportation vers les marchés mondiaux, notamment les nouveaux marchés comme le marché brésilien.

Dans une interview accordée aujourd'hui sur les ondes de la ardio nationale, Faouzi Zayani a affirmé que la Tunisie est capable de pénétrer de nombreux marchés et d'établir des points de vente permanents en Chine, en Inde et au Nigeria. Il a insisté sur l'importance d'adopter cette politique avant que d'autres nouveaux pays du secteur de l'huile d'olive ne pénètrent ces marchés.

Il a rappelé la mesure prise par l'État du Brésil concernant l'exonération de toutes taxes sur les produits et l'huile d'olive tunisiens, soulignant la nécessité de se tourner vers ce pays et de s'y établir.

L'intervenant a estimé que les chiffres enregistrés dans le secteur des olives et de l'huile d'olive peuvent également servir d'outil de promotion et de marketing mondial, indiquant que le nombre de médailles obtenues par la Tunisie atteint parfois 300 par an, en plus d'occuper la deuxième place mondiale pour l'exportation d'huile d'olive.

Zayani a ajouté que toutes ces richesses doivent être valorisées et exploitées dans les opérations promotionnelles, que ce soit dans les aéroports ou les ports, d'autant plus que la saison est prometteuse et que les estimations de production sont très bonnes.