Afrique: Douze médailles pour le pays aux championnats d'Afrique d'aviron de plage

La Tunisie a terminé, mercredi, sa participation aux championnats d'Afrique d'aviron de plage, organisés à East London (Afrique du Sud), à la 2e place avec un total de 12 médailles (5 or, 5 argent et 2 bronze).

Les médailles d'or ont été l'œuvre de Khadija Krimi au skiff dames seniors, Mohamed Rayane Hafsa au skiff hommes U23, la paire Mohamed Rayane Hafsa-Khadija Krimi au double mixte seniors, la paire Mohamed Krimi-Iheb Laghouan au double sculls garçons U23, et Iheb Laghouan au skiff hommes juniors.

Les médailles d'argent sont revenues à Mohamed Rayane Hafsa au skiff hommes seniors, Yoldez Othmani au skiff juniors, la paire Iheb Laghouan et Yoldez Othmani au double mixte juniors, le duo Yosr Hedhli-Yoldez Othmani au double filles U23 et la paire Salma Dhaouadi et Sarra Zammali au double seniors filles.

Les deux médailles de bronze ont été obtenues par le duo Ghaith Kadri et Fédi Ben Hammouda au double sculls seniors garçons, et Mohamed Krimi-Yosr Hedhli au double mixte U23.

Les championnats d'Afrique d'aviron de plage seront suivis de la compétition d'aviron classique qui se déroulera à Roodeplaat Dam (Tshwane, Afrique du Sud) les 1er et 2 novembre.