Tunisie: Ligue I / 11e journée / Match retard - ASM-ESS (0-2) - Le savoir-faire des Etoilés

En bons finisseurs, les Etoilés ont su mettre à profit deux des occasions qu'ils se sont créées, et c'est ce qui a fait la différence.

Les Marsois ont pourtant entamé le match par une grosse occasion créée dès la première minute de jeu : une action rapide sur le couloir gauche et la frappe de Benhmida est déviée en corner par le portier étoilé (1').

Pour les visiteurs, il a fallu attendre la 38' pour assister à leur première occasion dangereuse : Anen s'infiltre sur la gauche, centre pour Bou- ghattas qui reprend de la tête sur la dernière ligne, avant que la défense marsoise n'éloigne totalement le danger. Quelques minutes après, Benhmida a raté une réelle occasion de scorer quand son tir frôle le montant gauche de la cage de Ben Has- sen (44'). Bref, une première mi-temps tout juste moyenne avec peu d'occasions nettes.

En deuxième mi-temps, l'entraîneur étoilé, Moha- med Ali Nafkha, a opéré un changement qui s'est avéré payant. Il a incorporé à l'heure de jeu Mohamed Hédi Bouslama à la place de l'Algérien, Al Glaieb. Trois minutes à peine après son entrée, il change la donne : Fadi Ben Choug dribble un défenseur adverse avant d'adresser un premier tir dégagé par Sami Hlel avant que Bouslama ne reprenne directement dans la cage, ne laissant aucune alternative au portier marsois qui n'a pas eu le temps de retrouver ses appuis (63').

Un moment fort que Raki Aouani a exploité en doublant la mise quelques minutes plus tard et ce, après s'être faufilé sur la droite, dribblant trois défenseurs marsois avant de tromper d'une frappe croisée le portier marsois qui lui a pourtant fermé l'angle de tir (68').

Les Etoilés ont su, avec beaucoup de métier, préserver leur avantage au score. Les Marsois, eux, doivent penser à revoir sérieusement leur copie.

ASM : Hlel, Hammemi, Karoui, Arfaoui, Hichri, Gneba (Néji 80'), Khaloui, Adejoh, benhmida, Traidi et Hadhri.

ESS : ben Hassen, Ghedamsi, Hnid, boughattas, Ferjani (Dhaoui 60'), Gbo, Al Glaieb (bouslama 60'), ben choug, Anen (Khadhraoui 87'), Senghor (Kanté 46') et Aouani (ben Maazouz 80').