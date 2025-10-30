Ile Maurice: Saisie de 75 plants de cannabis dans un terrain broussailleux

Une opération menée par la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) de l'Est a permis, ce mercredi 29 octobre, de découvrir une importante plantation de cannabis dans un terrain broussailleux situé à Nouvelle-France, non loin du rond-point. Soit 75 plants, mesurant entre 30 cm et 1,65 m.

L'équipe dirigée par le sergent Gopaul avait reçu des informations concernant une possible culture de cannabis dans la région. Vers 16 heures, une descente sur le terrain a été effectuée et un balayage systématique de la zone a été entrepris. Au cours de l'opération, un membre de l'équipe est tombé sur plusieurs plants verts soupçonnés d'être du cannabis.

Les plants, qui poussaient dans un sol mélangé à du fumier, ont été immédiatement sécurisés sous la supervision du sergent Gopaul. Un des policiers a ensuite été placé en sentinelle sur les lieux, tandis qu'une fouille plus approfondie était menée dans les environs. Aucune personne n'a toutefois été retrouvée sur place, et le cultivateur demeure inconnu. La police n'a relevé aucun indice permettant d'identifier l'auteur de cette plantation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les plants saisis - au nombre de 75 et mesurant entre 30 cm et 1,65 m - ont été déracinés et placés dans un sac scellé avant d'être transportés au poste de police de Nouvelle-France pour les besoins de l'enquête. Le poids total des plants est estimé à 2,8 kg, pour une valeur marchande d'environ Rs 300 000.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier la ou les personnes à l'origine de cette culture illicite.