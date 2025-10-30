Ile Maurice: La CTSP maintient sa manifestation du 8 novembre

30 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

La Confédération des travailleurs du secteur privé et public (CTSP) maintient sa manifestation prévue le 8 novembre, malgré la création par le gouvernement d'un comité inter-ministériel sur le new Grant-in-Aid Scheme pour les écoles pré-primaires. Ce comité, piloté par le ministre de l'Éducation Mahend Gungapersad, regroupe plusieurs portefeuilles stratégiques - Infrastructures publiques, Sécurité sociale, Travail, Égalité des genres et Études supérieures - pour étudier l'application de cette mesure budgétaire controversée.

Pour Jane Ragoo, secrétaire générale de la CTSP, le dialogue reste insuffisant. «Nous avons écrit au Premier ministre et aux ministres concernés, mais aucun contact concret n'a été pris», déplore-t-elle, insistant sur la nécessité d'écouter ceux directement impactés. Le coeur du différend réside dans le financement : dès janvier 2026, les écoles privées ne percevront plus le remboursement intégral de leurs frais de fonctionnement. L'État ne versera qu'une subvention fixe de Rs 2 750 par enfant, le reste devant être couvert par les parents.

Le ministère de l'Éducation prévoit de consulter les gestionnaires d'écoles et la CTSP, tandis qu'une équipe technique prépare un rapport pour le gouvernement. Mais l'incertitude et la frustration persistent et la manifestation du 8 novembre pourrait refléter un mécontentement croissant sur le terrain.

