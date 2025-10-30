Tunisie: Huile d'olive - Le prix initial du litre dévoilé

La Présidente de la Chambre nationale des producteurs d'olives, Najah Saïdi Hamed, a indiqué lors d'une interview accordée à l'émission « Midi Show » que le prix du litre d'huile d'olive se situerait initialement entre 12 et 12,4 dinars.

Elle a précisé que ce prix pourrait être révisé à la baisse ou à la hausse en fonction des standards et des prix mondiaux.

Elle a ajouté que la récolte d'huile d'olive pour cette saison devrait se situer entre 460 000 et 500 000 tonnes, tout en notant une amélioration du soutien de l'État au secteur.

Mme Saïdi a appelé à la création d'une société holding supervisée par l'État pour organiser la filière oléicole et suivre les différentes étapes de la production et de la commercialisation.

Elle a expliqué que si les dernières années ont montré une tendance croissante à l'exportation, notamment vers les États-Unis, les opérations d'exportation vers le marché américain sont actuellement reportées en raison de l'imposition de nouvelles taxes.

Elle a souligné que le marché de l'olive est soumis aux fluctuations boursières et aux décisions politiques, ce qui le rend sensible à tout changement dans les politiques commerciales internationales.

La Présidente a également salué l'appel du Président de la République à renforcer la diplomatie économique et la promotion de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés mondiaux. Elle a estimé que cela exigeait une volonté réelle et une action efficace des ambassades tunisiennes à l'étranger pour faire connaître le produit national.

Mme Saïdi a rappelé que la saison de production n'a pas encore réellement commencé et qu'elle devrait débuter au cours des trois prochaines semaines. Elle a insisté sur le fait que le rôle de l'agriculteur se limite à la production, à la couverture des dépenses et à la réalisation de profits, tandis que l'État a la responsabilité d'apporter son soutien et de fournir les conditions appropriées au secteur.

Elle a enfin jugé que la priorité actuelle est de fournir des liquidités financières suffisantes pour faire tourner la roue de l'économie, saluant l'appel du Président de la République aux banques pour qu'elles s'engagent à assurer le succès de la saison de récolte des olives et à soutenir les agriculteurs.