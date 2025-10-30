Tunisie: Marché de gros - Réduction des peines de prison pour neuf « 'habbata »

30 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La chambre correctionnelle près la Cour d'appel de Tunis a confirmé la culpabilité de neuf agents de vente « Habbata », tout en réduisant leurs peines d'emprisonnement à six et huit mois de prison, avec maintien des amendes financières.

La Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Ben Arous avait initialement condamné douze agents de vente (Habbata) à des peines allant de deux à sept ans de prison assorties d'amendes. Ces individus avaient été arrêtés et placés en détention par la Sous-direction des enquêtes économiques et financières de la Direction de la police judiciaire d'Al-Gorjani, pour des soupçons de monopole, de spéculation sur les marchés et de manipulation des prix.

Les agents de vente arrêtés ont fait appel des jugements prononcés à leur encontre. La Cour d'appel de Tunis a alors décidé de confirmer leur condamnation pour les faits qui leur étaient reprochés, tout en réduisant les peines d'emprisonnement à six et huit mois ferme pour certains d'entre eux, et en prononçant un sursis pour d'autres, maintenant toutefois les amendes financières initiales.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.