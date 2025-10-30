Tunisie: Budget de l'État - 51 878 nouveaux recrutements en 2026

Il a été décidé dans le budget de l'État pour l'année 2026 d'ouvrir la voie à de nouveaux recrutements dans la Fonction Publique, notamment pour les diplômés de l'enseignement supérieur, avec un nombre de postes s'élevant à 22 523.

Ces postes sont répartis sur plusieurs spécialités, selon la déclaration de la Ministre des Finances lors d'une séance d'audition tenue ce matin, jeudi 30 octobre 2025, devant les commissions des finances de l'Assemblée des Représentants et du Conseil des Régions.

La Ministre a ajouté, lors de cette séance, que l'État réglera tous les dossiers d'emploi en suspens dans plusieurs secteurs, portant ainsi le nombre total de recrutements à 51 878, en comptant les nouveaux postes annoncés