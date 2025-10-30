Maroc: Aéroport international Mohammed V - Interpellation d'un Français d'origine algérienne, objet d'un mandat d'arrêt international

28 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Les éléments de la Sûreté nationale de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca ont interpellé, samedi, un ressortissant français d'origine algérienne, âgé de 24 ans, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises.

Le pointage du mis en cause dans la base des données d'Interpol a révélé qu'il est recherché au niveau international sur la base d'une notice rouge émise par le Bureau central national à Paris, pour son implication présumée dans une affaire relative à l'appartenance à un réseau criminel et la détention illégale de substances explosives, indique une source sécuritaire.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure d'extradition sur instruction du parquet compétent, tandis que le Bureau central national "Interpol Rabat" relevant de la Direction générale de la sûreté nationale a été chargé de notifier cette interpellation à son homologue français, précise la même source.

L'arrestation du prévenu s'inscrit dans le cadre des relations de coopération internationale dans les domaines sécuritaires et des efforts déployés par les services sécuritaires marocains, notamment en ce qui concerne la traque des personnes recherchées au niveau international pour des crimes transfrontaliers.

