Maroc: Le SNAP organise la rencontre nationale sur «l'art, l'architecture, la technologie et les pratiques illégales»

Dans le cadre de la nouvelle dynamique que connaît le secteur de l'architecture et des professions libérales au Maroc, le Syndicat National des Architectes du Secteur Privé (SNAP) organise, le jeudi 31 octobre 2025, à Casablanca, la rencontre nationale sous le thème:

«L'art, l'architecture, la technologie et les pratiques illégales», avec la participation de personnalités nationales et internationales de renom issues des domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de la culture et de la création artistique.

Selon un communiqué de presse, cette rencontre nationale constitue une occasion privilégiée de réflexion collective et de concertation entre les différents acteurs publics et privés, en vue d'aborder les problématiques de la profession et d'examiner les contraintes structurelles qui entravent son développement et affectent la qualité de son exercice et sa contribution sociétale.

Elle intervient dans un contexte où la nécessité d'une réforme globale des professions libérales et créatives se fait de plus en plus pressante. Ce secteur regroupe plus de 100.000 professionnels - architectes, ingénieurs, artistes et techniciens - confrontés à de nombreux défis, notamment la prolifération des pratiques illégales et de la concurrence déloyale, l'absence d'un cadre réglementaire adapté à l'évolution technologique, ainsi que le manque de coordination entre les institutions et les instances professionnelles.

Cette rencontre s'inscrit dans un contexte national marqué par un débat croissant sur la gouvernance professionnelle et la responsabilité éthique dans l'exercice des métiers de l'ingénierie et de l'art. Le récent séisme d'Al Haouz a mis en évidence la nécessité de revoir les pratiques existantes et de renforcer l'application des lois régissant la profession, afin de garantir le respect des normes de qualité et de sécurité architecturale.

Le SNAP considère cet événement comme une étape cruciale pour lancer un débat national franc et responsable sur l'avenir de la profession, en vue d'élaborer une vision réformatrice globale qui redonne à l'architecture son rôle de levier essentiel du développement durable et de la culture nationale.

La rencontre vise à restaurer la crédibilité professionnelle, à établir des règles transparentes et équitables assurant l'égalité des chances entre les architectes, à proposer des réformes concrètes du cadre législatif et réglementaire, à soutenir l'insertion et l'employabilité des jeunes architectes dans des conditions professionnelles dignes, à renforcer la coopération entre architectes, artistes et techniciens afin de créer une dynamique nouvelle dans le domaine de la créativité urbaine et culturelle, et à contribuer au développement économique et social à travers des réformes structurantes à impact durable.

Plus de 250 personnalités nationales et internationales prendront part à cet événement : architectes, ingénieurs, artistes, représentants d'organisations professionnelles, chercheurs universitaires et investisseurs.

Prendront part également à cette rencontre les présidents du Conseil National de l'Ordre des Architectes, du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de Casablanca-Settat, de la Fédération Marocaine du Bâtiment et des Industries Connexes (FICC), des représentants du Conseil de la Concurrence, ainsi que des invités d'honneur des unions africaine et internationale des professions libérales.

Le programme comprendra plusieurs séances et ateliers thématiques portant sur l'éthique et la responsabilité professionnelle, les technologies innovantes dans l'architecture et la construction durable, le rôle de la création artistique dans l'amélioration des espaces architecturaux, ainsi que les moyens juridiques et professionnels de lutte contre les pratiques illégales.