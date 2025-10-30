Maroc: Nouvelle édition du Festival international de cinéma et mémoire commune de Nador

La 14ème édition du Festival international de cinéma et mémoire commune de Nador se tiendra, du 15 au 20 novembre, sous le thème «Mémoire de la paix».

Organisé par le Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix, cet événement se veut un espace de réflexion collective reliant le septième art, la culture des droits humains et la paix, dans une rencontre créative entre image, mémoire et responsabilité.

Selon un communiqué des organisateurs, le festival, placé sous le signe de «La fidélité à la fidélité», consacre cette édition à des figures qui ont marqué la culture, l'art et la pensée par leur engagement sincère, rappelant que la reconnaissance est une valeur humaine universelle et que la paix commence par la fidélité.

L'ouverture officielle de cette éditionmpp]] sera marquée notamment par la remise du Prix international "Mémoire pour la démocratie et la paix", qui est à sa 8e édition, à M. Omar Azziman, en hommage à son parcours académique et juridique exceptionnel et à son rôle majeur dans la consolidation de la justice transitionnelle marocaine, modèle reconnu à l'échelle internationale.

Sur le plan cinématographique, le festival présentera une sélection de films documentaires explorant la mémoire humaine comme horizon de paix et de réconciliation.

La programmation inclut également vingt films de fiction, longs et courts métrages, issus de divers pays, explorant des thématiques humaines contemporaines et célébrant la puissance artistique du cinéma.

Les jurys du festival, au nombre de trois, sont composés de personnalités éminentes issues des milieux académiques, culturels, cinématographiques, politiques et des droits humains, reflétant la diversité des visions et des expériences humaines.

Il s'agit du jury des longs métrages de fiction m, 0qui sera présidé par Leila Kilani (Maroc), aux côtés de Marcelo Novais Téles (Brésil), Hassan Abdelhamid (Irak), Sergio Benvenuto Solás (Cuba), Carlos Taillefer (Espagne), Aksel Fauzi (Maroc) et Antonio Urrata (Italie).

Le jury des documentaires, présidé par Najat Vallaud-Belkacem (France), sera composé de Amer Etamimi (Koweït), Sultan El Khatib (Irak), Mohamed Hmoudane (France/Maroc), Jean Dost (Syrie) et Luis Pedron (États-Unis).

Quant au jury des courts métrages, il sera présidé par Nadia Lamhaidi (Maroc), épaulée par Lorca Sbeity (Liban), María Iglesias (Espagne), Nahed Salah (Égypte), Jaime Noguera (Espagne), Susan Abu Hazan (Liban) et Hassan Hamouti (Maroc/Espagne).

Trois figures du cinéma seront particulièrement honorées lors de cette édition, à savoir Said Taghmaoui, acteur marocain de renommée internationale, Mohamed Abderrahmane Tazi, réalisateur emblématique du cinéma marocain, et Mariam Essalmi, actrice originaire de Nador, symbole du talent féminin local.

Le Festival, souligne la même source, poursuit ainsi son engagement à faire du cinéma et de la mémoire des instruments de dialogue, de justice et de réconciliation, contribuant à bâtir un avenir fondé sur la dignité humaine, l'équité et la paix.