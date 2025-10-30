Maroc: 'La Mer au loin' de Saïd Hamich Benlarbi s'adjuge le Grand Prix du 25ème Festival national du film de Tanger

Le long-métrage "La Mer au loin", du réalisateur marocain Saïd Hamich Benlarbi, a remporté le Grand Prix de la 25ème édition du Festival national du film de Tanger (FNF), qui a dévoilé son palmarès, samedi soir, au Palais des arts et de la culture.

Ce film de 116 minutes raconte l'histoire de Nour (Ayoub Gretaa), 27 ans, émigré clandestin à Marseille. Avec ses amis, il vit de petits trafics et mène une vie marginale et festive. Sa rencontre avec Serge, un policier charismatique et imprévisible, et sa femme Noémie, va bouleverser son existence.

Le jury de la compétition Long-métrage de fiction, présidé par le réalisateur marocain Hakim Belabbes, a également attribué son Prix spécial, en ex aequo, à "Mauvais Temps" de El Ghazouani Madane et "Everybody Loves Touda" de Nabil Ayouch. Le Prix de la première oeuvre a été décerné à "Mauvais Temps", tandis que le Prix de la réalisation est revenu à Saïd Hamich Benlarbi.

Le Prix de la production a été accordé au film de Daoud Aoulad Syad "Le Lac bleu", dont Abdelmjid Seddati, El Houcine Chani et Daoud Aoulad Syad ont également remporté le Prix du scénario. Par ailleurs, le Prix du premier rôle masculin a été décerné à Abdenbi Beniwi pour son interprétation dans "Mauvais Temps", tandis que le Prix du premier rôle féminin a été attribué à Nisrine Erradi pour son rôle dans "Everybody Loves Touda".

Concernant les Prix du 2e rôle, Rym Foglia a été distinguée pour son interprétation dans "La Mer au loin" pour le 2e rôle féminin, et Omar Boularkirba a reçu le Prix du 2e rôle masculin pour sa performance dans le même film.

Nassim El Mounabbih et Saïd Radi ont remporté le Prix du son pour "Everybody Loves Touda", tandis que le Prix de l'image a été attribué à Virginie Surdej pour le même film. Le Prix de la musique originale est revenu à Mourad Zdaidat pour "Le Lac bleu", alors que le Prix du montage a été décerné à Ilyas Lakhmas pour "Les Commandements" de Sana Akroud, lequel a également obtenu une mention spéciale du jury.

Pour la compétition des courts-métrages de fiction et de documentaire, le Grand Prix a été décerné à "L'MINA" de Randa Maaroufi, alors que le film "Miroir à vendre" de Hicham Amal a obtenu le Prix spécial du jury, présidé par la scénariste et réalisatrice marocaine Halima Ouardiri. Le Prix du scénario a été attribué, pour sa part, à Ayoub Layoussifi et Zahoua Raji pour "Chikha-Queen", alors que "Aicha" de Sanaa El Alaoui, a raflé une mention spéciale du jury.

S'agissant de la compétition des longs-métrages documentaires, le jury, présidé par le réalisateur documentariste marocain Mohamed El Aboudi, a récompensé "Fiers, Suspendus et Obstinés" de Mohamed Akram Nemmassi du Grand Prix. Les films "I will remember you" de Mohamed Rida Gueznai et "Les mille et un jour du Hajj Edmond" de Simon Bitton, ont reçu, en ex aequo, le Prix spécial du jury.

Le Prix de la Création a pour sa part été attribué à "The Departure" de Sidi Mohamed Fadel El Joummani, tandis qu'une mention spéciale du jury a été attribuée au film "Prisonniers de l'attente" de Loubna El Younssi.

Concernant la compétition des films d'écoles et d'instituts de cinéma au Maroc, le Grand Prix a été décerné à "Les Tangérois" de Achraf El Afia. Le Prix spécial du jury, présidé par le réalisateur marocain Moulay Taieb Bouhanana, a été accordé au film "Le dernier silence" de Mahmoud El Asri, et une mention spéciale a été accordé par le jury à "Au gré du vent" de Ines Lehaire.

Les Prix de la Critique, décernés par l'Association Marocaine des Critiques de Cinéma, ont été attribués respectivement à "La mer au loin", "The Departure" et "Miroir à vendre", alors qu'une mention spéciale a été accordée au film "L'MINA".

Par ailleurs, les Prix des Ciné-Clubs, décernés par la Fédération Nationale des Ciné-Clubs du Maroc, ont été reçus respectivement par "Mauvais Temps", "Brides" de Janane Fatine Mohammadi et Abdelilah Zirate, ainsi que "Fausse note" de Rachid Zaki, une mention spéciale ayant été attribuée au film "Aicha" de Sanaa El Alaoui.

Outre les films en compétition, sept films de longs-métrages de fiction et de documentaire, retenus dans la section Panorama, ont fait le bonheur des cinéphiles, à savoir, "Routini", "Algues amères, bitter algae", "Hadda et Krimo", "Lbatal", "Mahi", "Life's game" et "Lkhayma".

La cérémonie de clôture du Festival a été rehaussée par un vibrant hommage rendu à l'artiste Fatima Attif, en reconnaissance de son brillant parcours et de ses contributions majeures au théâtre, à la télévision et au cinéma.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 25e édition du Festival national du film de Tanger (17-25 octobre) constitue une manifestation cinématographique nationale qui vise à faire connaître le cinéma marocain et son évolution à travers la présentation des dernières productions cinématographiques nationales.