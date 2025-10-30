Maroc: Festival national du film - Forte affluence des professionnels et des cinéphiles

La 25e édition du Festival national du film de Tanger (FNF) a été marquée par une forte affluence des représentants des films participants aux quatre compétitions officielles et aux rencontres professionnelles, ainsi que des cinéphiles venus de tout le Maroc et plus particulièrement de la ville de Tanger.

Lors de cette édition, qui s'est tenue du 17 au 25 octobre, près de 2.500 accréditations ont été délivrées, tandis qu'un total de 6.500 spectateurs ont rempli les salles des projections, indique un communiqué du Centre Cinématographique Marocain (CCM).

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce festival a également bénéficié d'une large couverture médiatique, avec la présence de 175 accrédités représentant les principaux médias nationaux (journalistes et techniciens), fait savoir le CCM.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, un espace entièrement dédié aux nouvelles écritures cinématographiques et aux technologies innovantes a mis à l'honneur des jeunes spécialisés dans les effets spéciaux et le VFX. Réunis au sein de douze pavillons, ces jeunes créateurs ont présenté aux professionnels de cette édition leur savoir-faire et la richesse de leurs prestations, précise le CCM, notant que ce lieu d'échange et de découverte a connu la visite du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Cet événement a, également, été marqué par la présence de nombreuses personnalités étrangères connues dans le monde du cinéma, notamment les directeurs des institutions cinématographiques de plusieurs pays africains, comme le Sénégal, le Bénin, le Cameroun et le Burkina Faso.

Cette édition a proposé un programme particulièrement riche, articulé autour de quatre compétitions regroupant des films produits avec le soutien du Fonds d'Aide à la Production Cinématographique Nationale ou réalisés en autofinancement.

Il s'agit de la Compétition de long métrage de Fiction (15 films), de la Compétition de long métrage Documentaire (15 films), de la Compétition de court métrage de Fiction et Documentaire (15 films), ainsi que de la Compétition des Ecoles et Instituts de Cinéma au Maroc (13 films). Les films des trois premières compétitions ont été sélectionnés par des commissions indépendantes, et ce, parmi les oeuvres candidates inscrites conformément au règlement du festival.

En outre, le programme comprenait une section "Panorama", présentant une sélection de 14 films longs et courts métrages, documentaires et fiction, choisis parmi les films non retenus pour les compétitions officielles.

La programmation de cette édition, relève la même source, a été étendue à plusieurs institutions socioculturelles de Tanger, notamment la Maison des Jeunes Hasnouna, soulignant que les détenus de la prison civile de Tanger et la prison locale d'Assilah ont, eux aussi, eu l'occasion d'assister à des projections de films programmées au sein de ces établissements pénitentiaires.

La 25e édition a également été marquée par deux hommages rendus à des figures emblématiques du cinéma marocain. Le premier a honoré le réalisateur Ahmed Maanouni, à qui le FNF a dédié une émouvante cérémonie d'hommage à l'ouverture du festival, suivie de la projection de son film culte "Al Hal" (1982), qui a été chaleureusement salué par le public.

Le second hommage a été réservé à la grande comédienne Fatima Atif, célébrée lors de la cérémonie de clôture, dans un moment empreint d'émotion, de reconnaissance et de gratitude envers une artiste d'exception qui a brillamment collaboré avec de grands réalisateurs marocains.

Cet événement s'est également distingué par la richesse de son programme professionnel. En plus d'une table ronde consacrée au cinéma d'animation au Maroc, une conversation avec des cinéastes marocains a réuni différentes générations de réalisateurs, poursuit le communiqué.

Par ailleurs, un master class donné par le réalisateur Hakim Belabbes, président du jury de la compétition des longs métrages de fiction, a offert au public l'occasion de bénéficier de son expérience humaine, riche et reconnue, à l'échelle nationale et internationale.

Ces rencontres professionnelles ont favorisé des panels approfondis autour de thématiques majeures pour le développement du cinéma marocain, telles que l'état actuel des financements internationaux, les opportunités de coproduction, les défis liés à la distribution du cinéma marocain en Afrique, la promotion des oeuvres cinématographiques sans distributeur, ainsi qu'une formation dédiée à la présentation de projets cinématographiques.

Par ailleurs, le festival a poursuivi l'organisation du concours de pitch dédié à la présentation de projets cinématographiques et bénéficiant de l'encadrement d'experts aussi bien marocains qu'étrangers. La 5ème édition de ce concours a connu la participation de neuf projets sélectionnés, en phase de développement ou de post-production.