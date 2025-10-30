Maroc: Entre mémoire et culture, le pays à l'honneur à Bruxelles

La commune bruxelloise de Saint-Gilles a célébré, samedi, le Maroc à travers ses arts, sa musique et ses traditions, lors d'une Journée culturelle placée sous le signe du dialogue interculturel et de la mémoire partagée.

Organisée conjointement par le Consulat général du Maroc à Bruxelles et la mairie de Saint-Gilles, cette première édition a offert une immersion dans la richesse et la diversité du patrimoine culturel du Royaume, avec une mise en lumière de sa composante hassanie.

Une tente sahraouie, dressée dans le hall de l'Hôtel de Ville, a permis aux visiteurs de découvrir les arts et la culture des provinces du Sud, recréant l'atmosphère chaleureuse et hospitalière du désert marocain au coeur de la capitale de l'Europe.

Cette manifestation, placée également sous le signe de la reconnaissance, a rendu hommage à la communauté marocaine de Belgique, notamment à la première génération d'immigrés, pour sa contribution exemplaire à la vie économique, sociale et culturelle du pays d'accueil.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cette occasion, plusieurs Saint-Gillois, hommes et femmes, d'origine marocaine ont été distingués et se sont vu décerner des certificats de reconnaissance saluant leur parcours, leur engagement citoyen et leur rôle dans le renforcement du vivre-ensemble et de la cohésion sociale.

Dans une allocution, le Bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, a salué la vitalité d'une culture marocaine "vivante, ouverte et riche de mille couleurs", relevant que cette rencontre célèbre plus d'un demi-siècle de présence marocaine à Saint-Gilles, plus de 50 ans d'histoire, de travail, de solidarité et surtout de découvertes humaines et culturelles exceptionnelles".

"Grâce à la culture marocaine, Saint-Gilles s'est enrichie. Nos enfants grandissent dans la diversité, et dans la connaissance de l'autre", a-t-il soutenu, faisant observer que le plus bel apport de l'immigration marocaine est non seulement d'avoir contribué au développement économique de la Belgique, mais d'avoir surtout "ouvert nos coeurs et nos esprits sur une autre manière de vivre, de croire, d'aimer et de célébrer la vie".

M. Spinette a tenu particulièrement à adresser un message de reconnaissance envers les pionniers de l'immigration marocaine arrivés en Belgique dans les années 1960 et 1970, ainsi qu'à leurs descendants aujourd'hui pleinement intégrés dans la société saint-gilloise en tant qu'enseignants, médecins, entrepreneurs, artistes, sportifs ou élus.

Cette réussite est le fruit de valeurs transmises de génération en génération, de respect du travail et de solidarité, a-t-il soutenu.

Le Consul général du Royaume du Maroc à Bruxelles, Hassan Touri, a également rendu un vibrant hommage à la première génération d'immigrés marocains, dont il a salué le courage, le travail et les sacrifices au service du développement des deux Royaumes.

Il a mis aussi en relief les générations suivantes, qui perpétuent l'héritage de leurs aînés à travers leur engagement culturel, artistique et citoyen, contribuant au rayonnement du Maroc en Belgique.

M. Touri a enfin formé le voeu de voir cette première journée de la culture marocaine à Saint-Gilles marquer le début d'une nouvelle dynamique d'échanges culturels au sein de cette commune bruxelloise à forte population marocaine, appelant à poursuivre cette ouverture et ce dialogue qui unissent les deux peuples dans un esprit d'amitié et de fraternité.

La journée culturelle marocaine à Saint-Gilles a été marquée par la projection d'un court-métrage sur l'immigration marocaine en Belgique, suivie d'un débat, ainsi que par des interprétations musicales tirées du folklore marocain et une exposition de toiles d'artistes peintres belgo-marocains sur la thématique de la migration.