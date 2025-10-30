Maroc: Mise en ligne du texte de la Fatwa du Conseil supérieur des oulémas sur la Zakat

28 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Le texte de la Fatwa sur la Zakat du Conseil supérieur des oulémas a été mis en ligne, vendredi à 15h00, après que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le préserve, ait bien voulu prendre connaissance de ce texte et donner Sa Haute approbation pour sa mise à la disposition du public.

Le texte de la Fatwa a été publié sur les sites web du Conseil supérieur des oulémas et du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

En préambule de cette Fatwa, le Conseil supérieur des oulémas a souligné que l'objectif de cette Fatwa demeure exclusivement l'explication (Al Bayan), la communication (Attabligh) et le rappel (Atadkir), lequel objectif est au coeur du devoir des oulémas.

Le Conseil a affirmé que la plupart des règles de cette Fatwa s'inscrivent en droite ligne du rite malékite et ont porté sur quatre aspects, à savoir les types de biens soumis à la Zakât, le montant dû pour chaque catégorie avec l'argent pour référence, tout en laissant le libre choix pour ceux optant pour l'or, le moment où la Zakat devient exigible et les catégories sociales qui y ont droit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cet égard, le Conseil a fait remarquer que le contexte exclut deux catégories des bénéficiaires de la Zakat, en l'occurrence ceux qui la collectent et la Zakat dédiée à l'affranchissement des esclaves.

Parmi les nouveautés, la Fatwa ne se limite pas aux biens ordinaires (céréales, richesse animalière), mais elle s'étend aussi aux produits de la terre autres que les céréales, aux nouveaux secteurs du commerce, de l'industrie et des services.

Le Conseil compte ouvrir sur son portail une rubrique dédiée aux questions relatives à la Zakat pour les activités économiques modernes génératrices de revenus.

Le Conseil a, en outre, mis l'accent sur le caractère modéré de la Fatwa qui émane de la jurisprudence, et répond à des questionnements souvent soulevés par le public, notant que la Fatwa précise les dispositions du troisième pilier de l'Islam, ce qui contribue à la protection de la religion sans contrainte ni ingérence.

Le Conseil supérieur des oulémas avait affirmé dans un communiqué que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le préserve, a bien voulu prendre connaissance du texte de la Fatwa du Conseil sur la Zakat, et donner Sa Haute approbation pour sa mise à la disposition du public.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.