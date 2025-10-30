Maroc: Sa Majesté le Roi félicite le nouveau président élu de l'Etat plurinational de Bolivie

28 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Rodrigo Paz Pereira, à l'occasion de son élection président de l'Etat plurinational de Bolivie.

Dans ce message, le Souverain fait part de Ses chaleureuses félicitations et de Ses sincères voeux à M. Paz Pereira de plein succès dans l'exercice de ses hautes fonctions pour servir le peuple bolivien ami et réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.

Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour exprimer au président de l'Etat plurinational de Bolivie la détermination constante du Royaume du Maroc à renforcer les relations bilatérales avec son pays et à les promouvoir pour englober les différents domaines de coopération, dans le cadre de l'estime mutuelle et du plein respect de la souveraineté nationale des deux pays.

