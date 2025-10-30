Burkina Faso: 22e session du CNLS-IST - Restructurer et prioriser les actions pour plus d'efficacité

Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH représentant le Chef de l'État, Président du Conseil national de lutte contre le Sida et les Infections sexuellement transmissibles (CNLS-IST), a présidé la 22e Session ordinaire du CNLS-IST le mercredi 29 octobre 2025, qui a fait le point des acquis et des insuffisances de la lutte contre le VIH au Burkina Faso.

À l'ouverture des travaux, le Ministre Directeur de Cabinet a exprimé la gratitude du Capitaine Ibrahim TRAORÉ aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien continu et félicité les acteurs des secteurs publics et privés pour leur engagement dans la lutte contre le VIH/Sida. Malgré les contraintes nationales et internationales, des progrès notables ont été réalisés, notamment une baisse de la prévalence du VIH et une augmentation de la prise en charge.

« Une prévalence de 0,5% en population générale en 2024 contre 0,6% en 2020. 84 852 personnes vivant avec le VIH mises sous traitement en 2024, contre 70 156 en 2020. 90% des PV-VIH ont une charge virale supprimée, contre 82% en 2020 », indique le Ministre Directeur de Cabinet.

Tout en soulignant l'importance de mobiliser des ressources supplémentaires pour éviter un rebond de l'épidémie, le représentant du Président du Faso a insisté sur la nécessité d'une gestion budgétaire efficace. Il a invité les acteurs « à restructurer et à prioriser les actions pour être efficaces ».

Pour le Coordonnateur résident par Intérim du Système des Nations Unies, Maurice AZONNANKPO, le Burkina Faso a réalisé des progrès remarquables, avec 89 % des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut étant sous traitement.

Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso a appelé les acteurs à prendre en compte la situation des FDS et VDP en particulier, au regard du contexte sécuritaire et humanitaire.