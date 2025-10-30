Dans l'après-midi du mercredi 29 octobre 2025, la Directrice générale des Éditions Sidwaya, Assétou Badoh, accompagnée d'une délégation de ses collaborateurs, a effectué une visite de courtoisie et de sollicitation chez le chef coutumier des Bobo Mandarè à Bobo-Dioulasso.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Marathon Houet de Sidwaya, prévu pour se tenir le samedi 8 novembre 2025 dans la cité de Sya. La Directrice générale (DG), Mme Assétou Badoh, est allée présenter l'événement au garant des traditions et solliciter ses bénédictions pour sa réussite, sa sécurité et son rayonnement.

Madame Badoh a rappelé l'importance d'associer les autorités coutumières aux grandes initiatives populaires, notamment celles qui visent à promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'intégration des peuples, thème central du marathon.

Le chef coutumier, entouré de ses notables, a salué l'initiative des Éditions Sidwaya et a exprimé sa fierté de voir Bobo-Dioulasso accueillir un tel événement. Il a formulé des bénédictions pour une organisation apaisée, sans incidents, et pour que cette activité renforce les liens entre les fils et filles du Burkina. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de respect, de symbolisme et de communion autour des valeurs culturelles et sociales.