Afrique Centrale: Droit au chapitre !

C'est aujourd'hui que s'ouvre à Paris la conférence humanitaire pour l'Est congolais en proie à l'instabilité depuis une trentaine d'années. En marge de cette rencontre co-organisée par Paris et Lomé, le président Tshisekedi va rencontrer son homologue rwandais pour, entre autres, évoquer la paix entre le Rwanda et La RDC.

En effet, depuis la tenue du forum Global Gateway, dernièrement à Bruxelles, l'Union européenne veut tirer son épingle du jeu sans entraver les processus de Doha et Washington. Une mission des parlementaires européens arrivés à Kinshasa lundi 27 octobre dernier, a achevé hier mercredi 29, sa mission de 72 heures par Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.

Les européens veulent s'assurer de la promotion des infrastructures durables, inclusives et résilientes dans les pays partenaires. En RDC, il soutient notamment des projets dans les domaines de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'autonomisation des femmes et de la lutte contre le travail des enfants.

Emmanuel Macron veut compter, au nom de l'UE, parmi les acteurs importants dans le processus du retour de la paix à l'Est congolais. Pour aider les sinistrés des violences à l'Est, la France mise à cette conférence de recueillir, à peu près, 10 milliards d'euros. Paris serait déjà prêt à débourser 1 milliard d'euros.

Le rapprochement entre Tshisekedi et Kagame permettra de baliser le chemin de l'aide humanitaire que les européens entendent apporter. Il faut, pour ce faire, de meilleures conditions de sécurité afin de rassurer les partenaires disposés à s'engager dans cette initiative.

Entretemps, l'aéroport international de Goma qui peut constituer un hub pour canaliser cette aide humanitaire, reste fermé depuis la prise de ce chef-lieu du Nord-Kivu par l'AFC/M23 soutenus par le Rwanda. Les autres aéroports de la région restent secondaires pour pouvoir accueillir les gros porteurs de cette aide humanitaire.

Pour sa part, Washington presse Doha à parvenir à un accord pour, à nouveau, réunir autour d'une table Tshisekedi et Kagame pour un accord en présence de Trump. Certaines sources affirment que les USA souhaitent le 13 novembre prochain.

On sent que personne ne veut lâcher prise sur ce dossier congolais. L'implication des européens est la preuve que les canaux officiels dans la coopération, valent mieux que la contrebande. Tous ces accords vont permettre de cimenter la paix à l'Est de la République démocratique du Congo.

Cependant, les auteurs des violations des droits de l'homme doivent répondre de tous leurs actes. Pour cette raison, une commission d'enquête indépendante sur la situation des droits de l'homme dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, a été mise en place.