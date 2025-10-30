Congo-Kinshasa: Kisantu - L'ARM place la jeunesse au coeur de la sensibilisation contre le cancer du sein

Dans le cadre de la campagne mondiale « Octobre Rose », l'Action pour la Renaissance de Madimba (ARM) a organisé, à l'Institut Technique Médical de Kisantu (ITMK), une conférence éducative axée sur la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein. L'initiative a réuni plusieurs dizaines d'élèves, majoritairement des jeunes filles venues de différents établissements scolaires de la cité.

Placée sous le thème « Prévention et dépistage précoce », cette activité vise à renforcer la culture de vigilance sanitaire dès l'adolescence et à encourager une approche proactive de protection de la santé féminine.

Dans son mot d'ouverture, Madame Nathalie Kiamana, présidente de l'ARM et représentante du fondateur Richard Mavoka, a rappelé l'importance du rôle de la jeunesse dans la chaîne de sensibilisation :

« Vous êtes des relais d'information dans vos familles et vos écoles. Parler du cancer du sein, c'est sauver des vies. »

Le Docteur Wounounou Wood, intervenant principal, a présenté aux élèves les facteurs de risque, les signes précurseurs ainsi que les bonnes pratiques de prévention. Il a insisté sur l'impact du dépistage précoce, particulièrement dans les milieux où la maladie demeure un sujet tabou.

À travers un échange interactif, les participants ont manifesté un vif intérêt. À la question posée par une élève finaliste, Matondo Ruth, sur les moyens de prévention adaptés à leur âge, le médecin a souligné l'importance d'une bonne hygiène de vie, de l'observation régulière du corps et de la consultation médicale en cas de doute.

Au-delà de la dimension médicale, cette activité épouse la vision du fondateur de l'ARM, Richard Mavoka, qui fait de la santé communautaire et de l'éducation deux leviers essentiels du développement humain.

« La santé des jeunes filles, c'est la santé de toute une nation », a rappelé la présidente Nathalie Kiamana.

L'ARM multiplie, par ailleurs, des initiatives citoyennes dans les domaines de la sensibilisation sanitaire, de l'éducation, du reboisement et de la formation civique, dans le but de bâtir une jeunesse informée, responsable et engagée.

A l'issue de cette conférence, les élèves ont pris l'engagement de relayer le message de prévention au sein de leurs familles et de leurs établissements scolaires, affirmant ainsi que la lutte contre le cancer du sein commence véritablement dès les bancs de l'école.