Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Aimé Boji confirmé candidat unique de l'Union Sacrée de la Nation !

30 Octobre 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par Nathan Mundele

Le suspense qui planait sur la désignation du candidat de l'Union Sacrée de la Nation au poste stratégique de Président de l'Assemblée Nationale est levé. C'est désormais officiel : le Député National Aimé Boji Sangara a été formellement retenu et présenté comme le porte-étendard de la plateforme présidentielle pour briguer le très convoité perchoir de la Chambre basse du Parlement congolais.

L'annonce tant attendue a été faite hier mercredi, à Kinshasa, lors d'un point de presse organisé au siège de l'Union Sacrée de la Nation. Devant une presse attentive, le Professeur André Mbata, Secrétaire Permanent de cette méga plateforme politique, a mis fin aux spéculations en dévoilant le nom du candidat choisi pour incarner la vision de la majorité présidentielle à la tête de l'institution législative.

"Je suis heureux de vous annoncer que l'Union Sacrée de la Nation présentera à l'élection au poste de Président de l'Assemblée Nationale, le candidat numéro un sur la liste de dossiers dans l'ordre alphabétique, l'Honorable Boji Sangara Aimé", a déclaré le Prof. Mbata, soulignant la méthode de sélection. Il a poursuivi, avec une emphase qui ne laissait aucune place au doute : "Il sera donc à partir de cet instant, le candidat de l'Union Sacrée de la Nation au poste de Président de l'Assemblée nationale".

Cette désignation marque une étape cruciale dans la configuration politique de la République Démocratique du Congo. Le choix d'Aimé Boji, figure connue du paysage politique, intervient à un moment où l'Union Sacrée cherche à consolider sa majorité et à assurer une cohésion forte au sein des institutions.

Le poste de Président de l'Assemblée Nationale laissé vacant suite à la démission de Vital Kamerhe, est d'une importance capitale. Il s'agit d'une position qui influence directement l'agenda législatif, le contrôle de l'action gouvernementale et, enfin, la mise en oeuvre du programme du Chef de l'Etat. En jetant son dévolu sur Aimé Boji, l'Union Sacrée affiche sa volonté de placer à la tête de cette institution une personnalité capable de fédérer et de conduire les travaux parlementaires avec efficacité et loyauté envers la vision du pouvoir en place.

Avec cette officialisation, Aimé Boji se positionne comme le candidat favori, fort du soutien de la puissante coalition au pouvoir. Reste à voir comment les autres forces politiques réagiront à cette annonce et quelles stratégies elles déploieront face à ce choix de l'Union Sacrée.

