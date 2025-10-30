Depuis plusieurs semaines, il s'observe une tendance à la baisse des prix des produits de première nécessité sur le marché. Cette situation, occasionnée par l'appréciation du franc congolais, intéresse sensiblement les ménages et suscite de plus en plus des commentaires dans l'opinion. Afin de mieux éclairer la population et, éventuellement, évacuer toutes formes de spéculations, une enquête sans passion a été réalisée hier, mercredi 29 octobre 2025, auprès de gros distributeurs, par des fins limiers déployés par le Quotidien de Mont-Fleuri, au Marché de la liberté, dans l'autre versant de Kinshasa, vers sa partie Est, plus précisément, dans la commune de Masina.

Instructions observées, descente réussie, le constat était sans appel : plusieurs biens de grande consommation sont aujourd'hui vendus à un coût accessible à toutes les bourses. Chez Socimex, tout comme à Sokin, y compris chez Ngoma, les responsables de ces établissements ont fourni des informations qui confirment l'impact positif né de la valorisation de la monnaie nationale dans les échanges commerciaux.

Auprès de Sokin, par exemple, un sac de farine Midema de 45KG, qui se vendait, il y a quelques mois, à 98 600Fc, se négocie actuellement à 78.200Fc. Un sac de riz Sokin de 25KG, autrefois proposé à 62 350Fc, est désormais disponible en permanence à 46.000FC. Un bidon d'huile Simba de 20L qui coûtait 123.990FC, est acheté, avec la baisse du taux de change, à 97.750FC. La même situation s'applique pour un sac de sel de 50Kg, qui coûte pour le moment 69.000FC, alors qu'avant le même produit était proposé à la clientèle à 87.000FC. Toujours à Sokin, un sac de lait Vita de 25KG, autrefois vendu à 281.000FC, est disponible 223.100FC.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'un distributeur à l'autre, l'appréciation du CDF a eu également un impact chez Socimex, un des distributeurs les plus influents du marché congolais. Là, les consommateurs prennent de plus en plus plaisir à s'approvisionner, tant pour revendre que pour des besoins de consommation. Avec la baisse du dollars américain, Socimex propose désormais ses produits de qualité à un coût abordable. Un carton de spaghetti Bravo, qui était vendu à 29.000FC, a aujourd'hui un prix de 23.000FC. Un sac de sucre roux de 25KG coûte 62.100FC, alors qu'il se négociait, il y a peu, à 78.300FC. Un sac de riz B.B de 25KG se vend à 50.600FC contre 63.800FC il y a quelques semaines. Un sac de riz Habiba de 25KG est proposé à la population à 49.450FC, alors que le même produit représentait 62.350FC. Un sac de semoule coûte aujourd'hui 48.300FC chez Socimex, là où il fallait dépenser exactement 60.900FC pour en avoir. Un sac de riz warrior de 25KG se négocie à 46.000FC, alors qu'il coûtait, il y a plusieurs jours, 58.000FC.

Au sein de Ngoma, la tendance à la baisse des prix de première nécessité est effective. Un sac de riz Lion de 25 KG coûte à ce jour 47.200FC, pourtant les acheteurs étaient censés dépenser 59.500FC. Un sac de semoule instantané est vendu à 48.300FC. Avant, ce produit coûtait 60.900FC. Un sac de riz AAA se vend à 43.700FC, alors qu'il coûtait 55.100FC. Plusieurs autres biens, dans cet établissement, ont connu une baisse de prix, selon le responsable trouvé sur place. Au cours de la descente, les représentants de gros distributeurs rencontrés ont affirmé être mobilisés à respecter la politique tracée par les dirigeants congolais dans l'exercice de leurs activités.

Une attachée chez Socimex a, cependant, dénoncé un comportement inquiétant qui caractérise certains commerçants congolais, lequel consiste à manipuler les prix selon leur bon vouloir, en dépit de la baisse effective du coût qu'ils déboursent auprès de gros distributeurs. Dans les prochaines éditions, plusieurs révélations seront faites, sur l'évolution de la situation dans les marchés kinois, dans le seul souci d'apporter un éclairage strict quant à la tendance engendrée par l'appréciation du franc congolais, sa portée réelle et ses conséquences sur le panier de la ménagère.